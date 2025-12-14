Η Σελέν Ερντέν ξεκούρασε τις βασικές ενόψει της ρεβάνς με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Παναθηναϊκός όμως δε σταμάτησε το σερί νικών περνώντας εύκολα (79-89) και από την έδρα του Αμύντα. Σταθερά αήττητο το τριφύλλι.

Ο Αμύντας υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό στο «Άγγελος Ζούπας» για την 10η αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Η Σελέν Ερντέμ αποφάσισε να ξεκουράσει τις βασικές της παίκτριες ενόψει του επαναληπτικού με τον Ερυθρό Αστέρα (18/12) για το Eurocup, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε την ομάδα της από το να κυριαρχήσει στο παρκέ.

Οι «πράσινες» από το δεύτερο δεκάλεπτο πήραν τον έλεγχο του αγώνα και δεν επέτρεψαν στον Αμύντα να πιστέψει πως θα μπορούσε να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Έτσι, το «τριφύλλι» επικράτησε με 89-79 και παρέμεινε αήττητο στο πρωτάθλημα (9-0). Από την άλλη, οι γηπεδούχες «έπεσαν» στο 1-8.

Για τις νικήτριες κορυφαία ήταν η Γαλανόπουλος με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 28:54, ενώ η Πρινς είχε σε 19:36 8 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 μπλοκ. Ακόμη, η Χατζηλεοντή τελείωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 18:32.

Από την άλλη, κορυφαία για τις γηπεδούχες ήταν η Μόρτενσεν με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 37:26 και η Νάτσκου προσέθεσε 15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 32:56.

Δυνατό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες και μπροστά ο Αμύντας

Η Νάτσκου άνοιξε το σκορ του αγώνα για τις γηπεδούχες, με την Χατζηλεοντή με καλάθι και φάουλ να δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (2-3). Με Μπράουν και Κριμίλη η διαφορά ανέβηκε στους 7 (4-11), με τις Καλομιτσίνη, Μόρτενσεν και Νάτσκου να δίνουν λύσεις στον Αμύντα (11-16). Με δύο καλάθια της Μπεχ η διαφορά έπεσε στους 2 (20-22) και η Χάντερ ισοφάρισε σε 22-22. Η Καλομιτσίνη με τρίποντο έβαλε μπροστά την ομάδα της και η Πρινς διαμόρφωσε το 25-24 της πρώτης περιόδου.

Βρήκαν λύσεις οι «πράσινες» και πήγαν στο +7 στα αποδυτήρια

Με Φιτζέραλντ και Μπράουν το «τριφύλλι» πήρε το προβάδισμα (25-26, 27-28) και οι Πρινς και Φιτζέραλντ έφεραν τις «πράσινες» στο +3 (29-32). Η Στούπα με τρίποντο ισοφάρισε, αλλά η Χατζηγιακουμή «απάντησε» και έκανε το 32-25. Στη συνέχεια ήταν η σειρά της Νάτσκου να ευστοχήσει σε τρίποντο (35-35) αλλά με ένα σερί 8-0 ο Παναθηναϊκός... ξέφυγε με 35-43 και τελικά πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του +7 (43-50).

Συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και έφτασε στο +10

Η Μόρτενσεν με τρίποντο έριξε τη διαφορά στους 5 (50-55) αλλά οι «πράσινες» βρήκαν σκορ με τις Χατζηλεοντή, Γαλανόπουλος και Μπράουν και πήραν μία διαφορά 14 πόντων (50-64). Καλομιτσίνη και Μόρτενσεν σταμάτησαν το σερί του «τριφυλλιού» (55-64), αλλά ο Αμύντας δεν μπόρεσε να πλησιάσει στο σκορ και ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο πίσω στο σκορ με 60-70.

Διατήρησε το προβάδισμα και πήρε εύκολα τη νίκη το «τριφύλλι»

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με λάθη από τις δύο ομάδες, με τις Πολυμένη και Μπράουν να κάνουν το 60-74. Με ένα σερί της Μόρτενσεν ο Αμύντας μείωσε σε 67-74, αλλά οι Πρινς και Χατζηγιακουμή έστειλαν τη διαφορά στους 12 (69-81). Μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης ο Αμύντας δεν κατάφερε να μπει ξανά στην διεκδίκηση του αγώνα και τελικά γνώρισε την ήττα με 79-89.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 43-50, 60-70, 79-89

Τα στατιστικά του αγώνα.