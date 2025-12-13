Ο Στέρλινγκ Μπράουν στον... δικό του πλανήτη: «Δεν ήταν δύσκολη η τελευταία περίοδος για την Παρτιζάν»

Ο Στέρλινγκ Μπράουν ρωτήθηκε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Παρτιζάν μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και έδωσε μια απάντηση που σχολιάστηκε έντονα στη Σερβία.

Ο Αμερικανός αρχικά είπε για τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα: «Είμαι περήφανος για την ομάδα. Δείξαμε χαρακτήρα, ήταν μια καλή ομαδική νίκη. Δεν λυγίσαμε, ξέραμε ότι μπορούσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Ηρεμήσαμε, εκμεταλλευτήκαμε τα δυνατά μας σημεία, βάλαμε τα σουτ. Ο Ουάσινγκτον ευστόχησε, ο Τζόουνς κυριάρχησε στη ρακέτα και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Εκείνοι προηγήθηκαν, εμείς επιστρέψαμε. Παλέψαμε και ο πίνακας δείχνει ότι κερδίσαμε».

Στη συνέχεια, λοιπόν, ρωτήθηκε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν το προηγούμενο διάστημα οι «ασπρόμαυροι», λόγω της αποχώρησης του «Ζοτς» και απάντησε: «Το μπάσκετ είναι η δουλειά μας και δεν ήταν καθόλου δύσκολο».