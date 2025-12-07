Με σούπερ Μπράνσον οι Νικς, έχασαν το ματς και τον Βάγκνερ με τραυματισμό οι Μάτζικ (vid)

Χάρη στην καλή τρίτη περίοδο και τον Μπράνσον οι Νικς κέρδισαν τους Μάτζικ με 106-100 με την ομάδα του Ορλάντο να χάνει εκτός από το ματς και τον Φραντζ Βάγκνερ με τραυματισμό στο γόνατο.

Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική νίκη των Νικς, φτάνοντας έτσι στο 15-7 και παραμένοντας στη 2η θέση της Ανατολής πίσω από τους Πίστονς (19-5). Αντίθετα, οι Μάτζικ, που ανησυχούν πλέον για την κατάσταση του Βάγκνερ, υποχώρησαν στο 14-10.

Ο Βάγκνερ χτύπησε στο αριστερό του γόνατό μετά από σύγκρουση με αντίπαλο στον αέρα και έφυγε για τα αποδυτήρια του Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν υποβασταζόμενος. Οι Μάτζικ ενημέρωσαν ότι έχει υποστεί τραυματισμό στο αριστερό πόδι χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, όμως η ανησυχία σε όλους είναι έκδηλη για το μέλλον του Γερμανού αστέρα. Φέτος ο Βάγκνερ έχει 23.4 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ σε 23 αγώνες της κανονικής περιόδου.

Στα στατιστικά της αναμέτρησης ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ο κορυφαίος της ομάδας της Νέας Υόρκης με 30 πόντους και 9 ασίστ, τον ακολούθησε ο Ανουνόμπι με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Τζος Χαρτ σημείωσε νταμπλ-νταμπλ με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Τζέιλεν Σαγκς είχε 17 πόντους και από 16 πρόσθεσαν οι Πάολο Μπανκέρο και Ντέσμοντ Μπέιν, ενώ ο Άντονι Μπλακ πέτυχε νταμπλ-νταμπλ (14π., 11ριμπ.).

Τα δωδεκάλεπτα: 35-31, 54-55, 82-73, 106-100

Δείτε την στιγμή του τραυματισμού του Βάγκνερ: