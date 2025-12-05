Ο πιο… soft Παναθηναϊκός της σεζόν, χωρίς λύσεις στην επίθεση, ηττήθηκε εντός έδρας από την ανώτερη απόψε Βαλένθια (79-89) και μαζί έχασε την ευκαιρία να μείνει στην κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός Aktor επέστρεψε στις... κακές συνήθειες, έδωσε δικαιώματα με την εμφάνισή του και γνώρισε μια ήττα - πισωγύρισμα από τη Βαλένθια στο "Telekom Center". Οι Ισπανοί έχοντας επιθετικό πλουραλισμό «χτύπησαν» κάθε αδυναμία των γηπεδούχων και τους έπιασαν στη βαθμολογία της Euroleague (9-5), κρατώντας τους μια νίκη μακριά από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ (10-4 ρεκόρ).

Το «τριφύλλι» των 89+ πόντων κατά μέσο όρο πριν από αυτό το παιχνίδι έμεινε χαμηλά επιθετικά (79π.), δεν βρήκε καλά διαστήματα στην άμυνά του, ενώ επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να κατεβάσουν 13 επιθετικά ριμπάουντ. Η αναλογία ασίστ - λαθών ήταν πολύ μακριά από την ενδεδειγμένη (21 ασίστ - 17 λάθη), η ρακέτα δεν έδωσε λύσεις και το ποσοστό πίσω από τα 6,75μ. «πλήγωσε» τους παίκτες του Αταμάν (29,6%).

Αυτή τη φορά ο MVP του προηγούμενου μήνα, Κένεθ Φαρίντ, ήταν μακριά από τους μέσους όρους του (2π., 3ρ., 3λ. και 4φ.), με το small ball και το «σφιχτό» ροτέισιον του κόουτς Αταμάν να μην αποδίδουν και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να είναι... σκιά του εαυτού του. Το «πάλεψαν» οι γκαρντ (19π., 6ασ. ο Σορτς - 12π., 7ασ. ο Σλούκας, 7ασ., 4κλ. ο Γκραντ - 23π. ο Ναν), αλλά δεν ήταν αρκετοί, σε μια βραδιά που... στράβωσε. Από την άλλη, ο Ντάριους Τόμπσον πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση (19 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), με τον Κάμερον Τέιλορ (18 πόντοι) και τον Μπράνκου Μπαντιό (12π.) να δίνουν σημαντικές λύσεις τους Ισπανούς και να τους οδηγούν στο αποτέλεσμα - έκπληξη.

Θετικός ο Σορτς, non stop τρίποντα η Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός Aktor παρατάχθηκε με τους Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ, Φαρίντ στην πεντάδα του και δεν ήταν καλός στο πρώτο τρίλεπτο (3-8 στο 3'). Όμως, οι «πράσινοι» απάντησαν άμεσα, με τον Σορτς να έχει τη μπάλα στα χέρια του και να κάνει θραύση (5π., 3ασ.) μέχρι το προσπέρασμα, που ήρθε έπειτα από γκολ - φάουλ του (11-8 στο 5'). Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε το σχήμα με τους τρεις γκαρντ (Σλούκας, Ναν, Γκραντ) και ο ορεξάτος MVP (9π. με 4/5 εντός πεδιάς) οδήγησε τους γηπεδούχους στο +7 (18-11 στο 8'). Η Βαλένθια, πάντως, επέστρεψε άμεσα (18-17 στο 9'), μετρώντας 5/11 τρίποντα. Συνολικά, στο 1ο δεκάλεπτο (22-19) ο Παναθηναϊκός Aktor είχε πάρει 11π. από σκορ και δημιουργίες του Σορτς και οι Ισπανοί 15π. πίσω από τα 6,75μ.

Η καλή δουλειά των γκαρντ «ξεκόλλησε» τους γηπεδούχους

Ένα καλό δίλεπτο των «πράσινων» γκαρντ (Σορτς, Σλούκας, Γκραντ) πήγε την ελληνική ομάδα στο +9 (30-21 στο 12'), αλλά η ομάδα του Μαρτίνεθ αντέδρασε ξανά. Οι Ισπανοί «έσφιξαν» αμυντικά, πήραν πράγματα από τον Ντάριους Τόμπσον (4π., 3ασ.), κυκλοφόρησαν καλύτερα τη μπάλα με τον Σέρχιο ντε Λαρέα (5ασ.) και μείωσαν ξανά στον πόντο (32-31 στο 15'). Μάλιστα, το τρίποντο του Μπαντιό έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους (32-34 στο 16'), με τον Αταμάν να επαναφέρει το δίδυμο Σλούκας - Γιούρτσεβεν, σε ένα σχήμα μαζί με Σορτς, Ναν και Χουάντσο. Τα τρίποντα των Σλούκα (35-34 στο 17') και Σορτς (38-36 στο 18') «ξεκόλλησαν» το «τριφύλλι», με τον Ναν να μπαίνει στον σχετικό... τρίποντο χορό (44-38 στο 19'), ύστερα εξαιρετικό passing game στην περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση, στο πρώτο μέρος οι «πράσινοι» δεν είχαν πατήσει το... γκάζι (44-38) παρά τη καλή δουλειά των γκαρντ τους (10π., 5ασ. ο Σορτς - 5π., 4ασ. ο Σλούκας, 14π. με 6/9 σουτ ο Ναν), ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Ερνανγκόμεθ αγωνίστηκε σχεδόν σε όλο το ημίχρονο (19'41''), έχοντας 4 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο επιθετικός πλουραλισμός της Βαλένθια άλλαξε τα δεδομένα

Ο Αταμάν συνέχισε την επιλογή με τους τρεις γκαρντ (Σορτς, Ναν, Γκραντ), αλλά το β' μέρος άρχισε με ένα 9-0 σερί της Βαλένθια, που άλλαξε τα δεδομένα (44-47 στο 22'). Τότε ο Τούρκος head coach κάλεσε άρον άρον time out και έβαλε ξανά στο glass floor τους Σλούκα - Μήτογλου. Δυο καλές άμυνες του Έλληνα ψηλού και 5π. του Ναν έφεραν την ισοφάριση (50-50 στο 24'). Όμως, τα αρνητικά νέα συνεχίστηκαν με το 3ο φάουλ τόσο του Μήτογλου, όσο και του Φαρίντ (52-55 στο 26', επιθετικά φάουλ και τα δύο), σε ένα διάστημα που οι Ισπανοί είχαν επιθετικό πλουραλισμό. Ο Γιούρτσεβεν επέστρεψε, ο αρχηγός ευστόχησε σε δυο ζευγάρια βολών (56-57 στο 27') και ο Σορτς αντικατέστησε τον Ναν, για να μειώσει ξανά στον πόντο (58-59 στο 28'). Ο Γιούρτσεβεν αστόχησε δις, αλλά ο Σλούκας έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο για το 61-62, φέρνοντας... ξέσπασμα στο κλειστό (). Ωστόσο, η Βαλένθια «έκλεισε» την περίοδο στο +4, χάρη στο buzzer beater τρίποντο του (61-65 στο 30'). Άλλωστε, οι «πράσινοι» σε όλο το 3ο δεκάλεπτο δεν μπορούσαν να βρουν αμυντική συνέπεια και να «χτίσουν» μέσα από αυτήν (27π. παθητικό).

Οι Ισπανοί «καθάρισαν» τα ριμπάουντ, βρήκαν μεγάλα σουτ και πήραν ένα διπλό - έκπληξη στο Μαρούσι

Το small ball του Αταμάν (Σορτς, Σλούκας, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου) βρέθηκε αντιμέτωπο με μια πολύ δύσκολη κατάσταση στις αρχές της 4ης περιόδου. Η Βαλένθια πήρε γρήγορα τρία επιθετικά ριμπάουντ, βρήκε δυο τρίποντα με τους Τέιλορ και Ρίβερς και πήγε στο +8 (65-73 στο 32'), έχοντας τρομερό ρυθμό. Μάλιστα, μετά το 2ο λάθος του Μήτογλου σε επαναφορά, ο Σακό κάρφωσε για το +10 των φιλοξενούμενων (65-75 στο 33').

Ο Φαρίντ αντικατέστησε τον Μήτογλου, ενώ ο Αταμάν έριξε στο glass floor Γκραντ, Καλαϊτζάκη, «Ρόγκα» αντί Σλούκα, Ναν, Χουάντσο για να δώσει «ανάσες» και να πιέσει τη μπάλα αμυντικά. Το «τριφύλλι» μετά τις 2/2β. του Σορτς (67-75) αστόχησε σε διαδοχικά σουτ, οι Χουάντσο - Ναν επέστρεψαν και μετά το κλέψιμο του Γκραντ ο Σορτς έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο (70-75 στο 35') δημιουργώντας πανδαιμόνιο στο "T-Center". Η Βαλένθια ήταν για 2'25'' χωρίς σκορ και ο ρέφερι Νέντοβιτς έβαλε... φωτιά στο γήπεδο με ένα ασύλληπτο αντιαθλητικό που καταλόγισε εις βάρος του Γκραντ. Ο Αταμάν έκανε challenge, το διαιτητικό... έκτρωμα διορθώθηκε (απλό φάουλ), αλλά οι «πράσινοι» για άλλη μια φορά δεν «γράπωσαν» το ριμπάουντ μετά το άστοχο 3π. του Κοστέλο.

Το ματς κρεμόταν σε μια κλωστή και ο Τόμπσον έβαλε ένα δύσκολο mid range μπροστά στον Σορτς (70-77) μετά το time out. Ο Ναν, όμως, κάρφωσε δυναμικά για το 72-77 (36'). Ο Τέιλορ πάτησε γραμμή και ο Σορτς πήρε... παραμάζωμα την αντίπαλη άμυνα για το 74-77. Όμως, ο Τόμπσον είχε ξανά απάντηση»: αυτή τη φορά με ένα «τρελό» poster κάρφωμα και γκολ - φάουλ κόντρα στον Ερνανγκόμεθ (74-80, 3'46'' για το τέλος). Ο Ναν σημάδεψε στο σίδερο σε ένα κομβικό τρίποντο και αυτή τη φορά ο Τόμπσον πήρε δυο βολές από τον Φαρίντ (4ο φάουλ) για το 74-82, επαναφέροντας τον απόλυτο έλεγχο στους φιλοξενούμενους. Με 3'12'' για το φινάλε ο «Μήτογλου» γύρισε στο «5» και ο Ναν έκανε ακόμα ένα λάθος. Ο Παναθηναϊκός Aktor έψαχνε πια ένα... θαύμα και ο Σλούκας αντικατέστησε τον Μήτογλου σε ένα... all in σχήμα με τέσσερις γκαρντ και τον Χουάντσο. Ο Ρίβερς αστόχησε σε τρίποντο, αλλά το ίδιο έκανε και ο Σλούκας, με την άμμο στη κλεψύδρα να αδειάζει (2'20'' για το τέλος). Οι Ισπανοί μετά το 13ο επιθετικό ριμπάουντ τους βρήκαν σκορ με τον Μπαντιό (74-85 στο 39') και «σφράγισαν» ένα διπλό - έκπληξη στο "Telekom Center" (79-89 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.