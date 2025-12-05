Οι Έλληνες... έλαμψαν στo NCAA

Οι Έλληνες του κολλεγιακού πρωταθλήματος σημείωσαν γεμάτη δράση τις τελευταίες ημέρες, με αρκετούς μάλιστα να σημειώνουν σημαντική παρουσία και να πρωταγωνιστούν στις νίκες των ομάδων τους στο NCAA.

Στην πιο πρόσφατη αναμέτρηση Έλληνα αθλητή στο NCAA, ο Νίκος Χιτικούδης ήταν εκείνος που χάρισε την νίκη στο Robert Morris με 80-78 έναντι του Green Bay, με καλάθι του στα 2.4 δευτερόλεπτα για την εκπνοή. Ο ίδιος σημείωσε σε 23 λεπτά συμμετοχής οκτώ πότους, με τρία ριμπάουντ και δύο ασίστ.

Νικητής ήταν και ο Νεοκλής Αβδάλας, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην νίκη του Virginia Tech με 86-83 απέναντι στο South Carolina, φτάνοντας σε αριθμούς κοντά στο triple double με 13 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ σε 35 λεπτά συμμετοχής. Ο Λευτέρης Μαντζούκας, από τη δική του πλευρά, ολοκλήρωσε με επτά πόντους, 11 ριμπάουντ κι ένα κλέψιμο σε 30 λεπτά στην νίκη του Oklahoma State με 93-83 κόντρα στο Sam Houston. Το Saint Francis του Πάρη Παπαδάτου έκανε «περίπατο» με 100-41 απέναντι στο Penn State-Shenango και ο Έλληνας «άσος» πέτυχε 19 πόντους, κερδίζοντας και τέσσερα ριμπάουντ σε 16 λεπτά συμμετοχής.

Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία του Στέφανου Σπάρταλη στις δύο νίκες του Monmouth μέσα σε λίγες μέρες απέναντι σε Lafayette και Princeton με 88-74 και 63-58 αντίστοιχα. Ο Ελληνας σέντερ τελείωσε με 12 πόντους, ένα ριμπάουντ και μία τάπα σε 18 λεπτά στο πρώτο ματς, ενώ στο δεύτερο είχε εννέα πόντους, πέντε ριμπάουντ κι ένα κλέψιμο σε 24 λεπτά. Ο Ράιαν Σούλης, από τη μεριά του, ήταν «διπλός» για το Columbia απέναντι στο Hofstra, φτάνοντας τους 14 πόντους, με 10 ριμπάουντ, τρεις ασίστ, ένα κλέψιμο και δύο τάπες σε 27 λεπτά συμμετοχής, στην νίκη με 72-70.

Ελληνικό «χρώμα» πρόσφεραν στο Seattle ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Τζον Χριστοφίλης, με την ομάδα τους να επικρατεί του Puget Soung με 97-43. Ο πρώτος σημείωσε τέσσερα ριμπάουντ σε 11 λεπτά, ενώ ο δεύτερος συμπλήρωσε πέντε πόντους με δύο ριμπάουντ σε 20 λεπτά. Ο Απόστολος Ρούμογλου είχε τη δική του συμβολή στην νίκη του Richmond με 84-76 επί του Belmont με τέσσερα ριμπάουντ, μία ασίστ κι ένα κλέψιμο σε 10 λεπτά.

Πολύ καλή παρουσία πραγματοποίησε ο Τάσος Ροζακέας με 15 πόντους και δύο ριμπάουντ σε 24 λεπτά για το Mount St Mary’s, ωστόσο η ομάδα του δεν απέφυγε την ήττα με 87-80 από το Sacred Heart.

Ο Βενιαμίν Αμπόσι και ο Γιάννος Ξανθόπουλος γνώρισαν την ήττα στο τέλος των δικών τους αναμετρήσεων για το San Francisco και το New Hampshire, με τον Κάνιν Τζέφερσον να χαρίζει την νίκη με 65-63 στο North Alabama και τον Καρίμ Τόμας να είναι δράστης για το 69-68 υπέρ του Dartmouth αντίστοιχα. Από τους δικούς μας εκπροσώπους, ο πρώτος είχε επτά πόντους, με τέσσερα ριμπάουντ και μία τάπα σε επτά λεπτά και ο δεύτερος δύο πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ σε οκτώ λεπτά. Ο Παναγιώτης Παγώνης, επίσης, ηττήθηκε με το New Orleans από το Memphis με 86-70, σημειώνοντας ο ίδιος τέσσερις πόντους με ένα ριμπάουντ, δύο ασίστ κι ένα κλέψιμο σε 15 λεπτά συμμετοχής.