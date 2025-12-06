Ξεκάθαρο μήνυμα παραμονής από Τάουνς: «Θέλω να μείνω εδώ»

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς με δηλώσεις του έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα παραμονής, τονίζοντας πως θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Νιου Γιορκ Νικς.

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς απολαμβάνει τη θητεία τους στους Νιου Γιορκ Νικς και θέλει να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Σε δηλώσεις του ο έμπειρος σέντερ ρωτήθηκε αν θα ήθελε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα και η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Φυσικά. Θέλω να μείνω εδώ. Είναι ευκαιρία να είμαι σπίτι, να βλέπω την οικογένειά μου. Είναι περισσότερα από τα χρήματα. Το να μπορώ να είμαι εδώ με τους οπαδούς, την οικογένειά μου. Σημαίνει πολλά. Θα ήθελα να το συνεχίσω».

Οι δύο πλευρές δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε συμφωνία πριν τις 20 Οκτωβρίου, όταν και θα μπορούσε να ανανεώσει για ακόμα δύο χρόνια έναντι 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Τάουνς θα μπορεί να υπογράψει νέα σύμβαση ξανά μετά τους φετινούς τελικούς σύμφωνα με το «ESPN» για περίπου τέσσερα χρόνια και 260 εκατομμύρια δολάρια.

Θυμίζουμε πως ο Τάουνς έχει ακόμα δύο χρόνια στο συμβόλαιό του και περίπου 110 εκατομμύρια δολάρια. Δεν μπορεί να γίνει free agent πριν το 2027 και έτσι οι Νικς δε βιάζονται να τον ανανεώσουν. Τέλος, υπογραμμίζεται πως έχει και player-option για τη σεζόν 2027-28 έναντι 61 εκατομμυρίων δολαρίων.