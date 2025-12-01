Lakers' Corner: Συνεχίζουν ακάθεκτοι οι «Λιμνάνθρωποι» με τον Όστιν... Μπράιαντ

Έβδομη συνεχόμενη νίκη για τους Λος Άντζελες Λέικερς (133-121 τους Νιού Ορλίνς Πέλικανς), οι οποίοι δείχνουν όλο και καλύτεροι. Την ίδια ώρα, ο Όστιν Ριβς… θυμίζει τον Κόμπε Μπράιαντ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Νιού Ορλίνς Πέλικανς και δε δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν με 133-121. Οι «Λιμνάνθρωποι» μπήκαν δυνατά στον αγώνα, ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε 20 πόντους στην πρώτη περίοδο και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο μπροστά με 47-27. Οι Πέλικανς βελτιώθηκαν στην άμυνα στην δεύτερη περίοδο, με τους Λέικερς να πηγαίνουν μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια με 77-57.

Στην επανάληψη οι παίκτες του Τζέι Τζέι Ρέντικ… ηρέμησαν και οι Πέλικανς κατάφεραν να μειώσουν και στους 14. Μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα του Φίαρς στον Ντόντσιτς οι δυο τους δέχθηκαν τεχνικές ποινές και τότε ο Σλοβένος σοβάρεψε. Πέτυχε έξι γρήγορους πόντους και οι «Λιμνάνθρωποι» προηγήθηκαν με 108-92 στο τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου. Η τελευταία περίοδος ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους Λέικερς να επικρατούν τελικά εύκολα με 133-121. Έτσι, το σύνολο του Ρέντικ βελτίωσε το ρεκόρ του σε 15-4.

Ο Λούκα Ντόντσιτς σε 35 λεπτά είχε 34 πόντους, 12 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Ξεκίνησε πολύ δυνατά στον αγώνα και από το πρώτο δωδεκάλεπτο πέτυχε 20 πόντους. Στην συνέχεια, φάνηκε σαν να έβλεπε το ματς σαν... αγγαρεία, ωστόσο έκανε και πάλι μία εξαιρετική εμφάνιση.

Ο Όστιν Ριβς συνεχίζει να «φωνάζει» πως οι Λέικερς πρέπει να τον «δέσουν» για πολλά χρόνια. Σε 40 λεπτά είχε 33 πόντους (4/7 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Μάλιστα, ο Αμερικανός αστέρας αρχίζει να... θυμίζει τον Κόμπε Μπράιαντ.

Πιο συγκεκριμένα, o 27χρονος έχει παρόμοια εξέλιξη με τον «Black Mamba». Στις πέντε πρώτες τους χρονιές στον «μαγικό κόσμο» οι μέσοι όροι των πόντων τους είναι παρόμοιοι, με τον Ριβς να έχει κερδίσει και το παρατσούκλι «Hillbilly Kobe».

Αναλυτικά:

Μπράιαντ - Ριβς

1η σεζόν: 7,6 - 7,3

2η σεζόν: 15,4 - 13

3η σεζόν: 19,9 - 15,9

4η σεζόν: 22,5 - 20,2

5η σεζόν: 28,5 - 28,5

Ο ΝτεΆντρε Έιτον συνεχίζει να αποδεικνύει πως είναι «βαρόμετρο» για τους φετινούς Λέικερς. Κάθε φορά που είναι στο παρκέ οι «Λιμνάνθρωποι» ανεβαίνουν επίπεδο και ευτυχώς φάνηκε πως το χτύπημα στο πόδι του δεν ήταν σοβαρό. Σε 27 λεπτά μέτρησε 22 πόντους, 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 4 μπλοκ.

Ο Ρούι Χατσιμούρα ξεκίνησε αρκετά καλά τον αγώνα. Ήταν εύστοχος και έπαιρνε σωστές αποφάσεις. Βέβαια, προς το τέλος του βγήκε η κούραση και έχασε τα τέσσερα από τα τελευταία πέντε σουτ του. Την ίδια ώρα, δεν βοήθησε στα «σκουπίδια». Σε 34 λεπτά πέτυχε 14 πόντους και πήρε 2 ριμπάουντ.

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ έκανε μία καλή εμφάνιση και έβγαλε μία τρομερή ασίστ στον Έιτον στο δεύτερο ημίχρονο (στο 1:22 του βίντεο). Είχε 6 πόντους με 2/5 σουτ, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά.

Ο Τζέικ ΛαΡάβια δεν ήταν αρκετά εύστοχος αλλά παρουσίασε σοβαρό πρόσωπο σε όλο το ματς. Σε 26 λεπτά είχε 10 πόντους (4/14 σουτ), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ. Μπορεί να μην εντυπωσιάζουν τα νούμερά του, αλλά δεν μπορεί να αμφιβάλει κανείς για το γεγονός πως έδωσε το 100%.

Ο Τζάκσον Χέιζ για ακόμη μία φορά έδειξε πως είναι ιδανικός back-up σέντερ. Σε 21 λεπτά είχε 8 πόντους με 4/4 σουτ, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 μπλοκ. Έκανε λίγο από όλα και δεν θα μπορούσε να περιμένει κανείς περισσότερα από τον 25χρονο.

Ο Ντάλτον Κνεκτ ξεκίνησε καλά με ένα τρίποντο αλλά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στον ίδιο ρυθμό. Σε 17 λεπτά είχε 4 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ. Σίγουρα πρέπει να προσφέρει περισσότερα για να βρει θέση στο ροτέισον του Ρέντικ, αλλά με τα λεπτά που έχει δεν είναι εύκολο να βρει ρυθμό.

Ο Μαξ Κλέμπερ σε 13 λεπτά είχε 2 πόντους και 1 ριμπάουντ. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν μπόρεσε να επαναλάβει μία εμφάνιση παρόμοια με αυτή κόντρα στους Τζαζ. Αυτό που σίγουρα πρέπει να διορθώσει είναι το γεγονός πως δεν σουτάρει όταν έχει ελεύθερο τρίποντο.

Τέλος, ο Αντού Τιέρο έπαιξε μόλις για τρία λεπτά και πρόλαβε να κάνει ένα κλέψιμο.

Οι Λεμπρόν Τζέιμς και Μάρκους Σμαρτ έμειναν εκτός από την αναμέτρηση, ενώ οι Τζάρεντ Βαντερμπίλτ (για πέμπτη συνεχόμενη φορά) και ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ δεν πήραν χρόνο συμμετοχής.

Από το παιχνίδι οι Λέικερς πρέπει να κρατήσουν το γεγονός πως οι Ντόντσιτς-Ριβς είχαν για ακόμη ένα ματς 60+ πόντους μαζί, παρόλο που οι Λεμπρόν και Σμαρτ ήταν εκτός (έχουν 63,9 πόντους μαζί κατά μέσο όρο).

Ακόμη, φαίνεται πως του χρόνου οι Βαντερμπίλτ και Κνεκτ θα αποτελέσουν παρελθόν του χρόνου, αφού δεν έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ρέντικ (τα συμβόλαιά τους μαζί φτάνουν περίπου τα 16 εκατομμύρια δολάρια).

Τώρα, οι Λέικερς έχουν μπροστά τους το ματς με τους Φοίνιξ Σανς (2/12, 05:00) και ακολουθεί μετά η αναμέτρηση με τους Τορόντο Ράπτορτς (5/12, 02:30).