Παναθηναϊκός: Εκτός 12άδας και πάλι ο Κουζέλογλου κόντρα στη Ρεάλ - Μέσα ο Χεζόνια

Toν Γιάννη Κουζέλογλου έκοψε ο Εργκίν Αταμάν, όπως αναμενόταν, από την 12άδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Ρεάλ. Μέσα ο Μάριο Χεζόνια για τους Μαδριλένους. Αποστολή στην Ισπανία.

Ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός αποστολής τον Έλληνα άσο, αφού έχει πλέον στη διάθεσή του τον Κένεθ Φαρίντ, όπως και στην αναμέτρηση απέναντι στην Παρί.

Φυσικά και πάλι στην 12άδα για το ματς με τη Ρεάλ δεν θα είναι οι Ματίας Λεσορ, Ρίσον Χολμς, Όμερ Γιούρτσεβεν και Βασίλη Τολιόπουλος, με τον Γάλλο άσο όμως να έχει ταξιδέψει για ψυχολογικούς λόγους και στη Μαδρίτη.

Αντίθετα κανονικά στην 12άδα για τη Ρεάλ είναι ο Μάριο Χεζόνια, με τον Ντέιβιντ Κράμερ να μένει εκτός.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Ρεάλ (Σκαριόλο): Λάιλς, Αμπάλντε, Καμπάτσο, Οκέκε, Χεζόνια, Μαλεντόν, Ντεκ, Γκαρούμπα, Ταβάρες, Γιουλ, Φελίζ, Λεν

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου