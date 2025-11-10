Ban της Euroleague στην Μονακό και απαγόρευση μεταγραφών

Η Euroleague με ανακοίνωση της επέβαλε ban και απαγόρευση μεταγραφών στην Μονακό λόγω οικονομικών παραβάσεων από την γαλλική ομάδα.

Η Εuroleague με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως επέβαλε προσωρινή απαγόρευση μεταγραφών στη Μονακό για οικονομικές παραβάσεις.

Πλέον η γαλλική ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει στην απόκτηση παικτών ή προπονητών και να τους δηλώσει στη διοργάνωση, μέχρι η υπόθεση να ξεκαθαρίσει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

“Η Επιτροπή Ελέγχου της Διοίκησης (MCC), η ανεξάρτητη επιτροπή που εξετάζει την οικονομική απόδοση των συλλόγων και τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς κανονισμούς, έχει παραπέμψει σε δικαστική διαδικασία στην Οικονομική Επιτροπή κατά της AS Monaco, λόγω παράβασης των άρθρων 32.α), 32.γ) και 32.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball, σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές, μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και έλλειψη συνεργασίας.

Εν αναμονή τελικής απόφασης επί του θέματος, η Οικονομική Επιτροπή επέβαλε προσωρινό μέτρο που απαγορεύει στην AS Monaco να εγγράφει νέους παίκτες και προπονητές. Το μέτρο αυτό τίθεται σε άμεση ισχύ”.