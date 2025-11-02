Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στην Σαραγόσα στην ACB (95-83) και τώρα έχει μπροστά της το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα για την Euroleague.

Η Σαρααγόσα υποδέχθηκε την Ρεάλ Μαδρίτης για το πρωτάθλημα και η «Βασίλισσα» δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 95-83. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι έχουν πλέον ρεκόρ 4-1, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στο 2-3. Πλέον, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα για την Euroleague.

Ο Ταβάρες είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 8 μπλοκ, με τον Μαλεντόν να τελειώνει το ματς με 6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Από την άλλη, ο Γιούστα ολοκλήρωσε το ματς με 30 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Μπελ-Χέινς μέτρησε 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 45-48, 68-73, 83-95

Τα στατιστικά του αγώνα.