Η Παρτιζάν «αυτοκτόνησε» κόντρα στην Μπαρτσελόνα, με τον Ουίλ Κλάιμπερν να «εκτελεί» τους Σέρβους με τρίποντο χαρίζοντας τη νίκη στους Καταλανούς με 76-78.

Οι Σέρβοι μπήκαν με ορμή στο παιχνίδι, όμως γρήγορα οι «μπλαουγκράνα» βρήκαν τον εαυτό τους, με πρωταγωνιστές τους Σενγκέλια και Κλάιμπερν, με την Μπαρτσελόνα να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 17-18.

Στα επόμενα δέκα λεπτά η Παρτίζαν άνοιξε το ρυθμό του αγώνα, πίεσε στην άμυνα τους Ισπανούς οι οποίοι υπέπεσαν σε 8 λάθη, ενώ ήταν και άστοχοι από την περιφέρεια. Ένα τρίποντο από τον Μπράουν και άλλο ένα από τον Οσετκόφσκι, ανέβασαν τη διαφορά στους οχτώ πόντους, η οποία διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (41-33).

Η Μπαρτσελόνα, όμως δεν άφησε το παιχνίδι να της ξεφύγει, βλέποντας τους Πάντερ, Σενγκέλια και Μπριθουέλα να ξυπνούν και να κάνουν την ανατροπή, στο σκορ (48-50), αφού η Παρτίζαν είχε απωλέσει το καθαρό της μυαλό.

Ο Ομπράντοβιτς μάταια αναζητούσε έναν οργανωτή να ηρεμήσει το παιχνίδι των Σέρβων. Τελικά το 56-58 δεν έδινε ουσιαστικό προβάδισμα σε καμία από τις δύο ομάδες, που θα τα έδιναν όλα για το ροζ φύλλο αγώνα στην τέταρτη περίοδο.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο αγώνας ήταν θρίλερ, καθώς η Παρτίζαν είχε διαφορές της τάξεως των 5-6 πόντων, όμως η Μπαρτσελόνα δεν το έβαλε κάτω και με απίστευτο σουτ τριών πόντων από τον Γουίλ Κλάιμπερν, οι Ισπανοί έκλεψαν τη νίκη από την Παρτίζαν με σκορ 76-78.

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 41-33, 56-58, 76-78

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης