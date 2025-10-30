Οι Μπλέιζερς απέδρασαν από την έδρα των Τζαζ

Η Γιούτα Τζαζ πήγαν για μυθική ανατροπή απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς, όμως οι φιλοξενούμενοι άντεξαν και πήραν τη νίκη με 134-136.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλά την αναμέτρηση, κλείνοντας την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 43-33, όμως οι Μπλέιζερς στη συνέχεια ανέβασαν την απόδοσή τους και έκαναν την ανατροπή, παίρνοντας το προβάδισμα με 73-79 στο ημίχρονο.

Η κυριαρχία των Μπλέιζερς συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, όπου με επί μέρους 25-38 αύξησαν το προβάδισμά τους στο +19 (98-117), μπαίνοντας στο τέταρτο δωδεκάλεπτο με σαφές προβάδισμα νίκης.

Σε εκείνο το σημείο όμως, οι Τζαζ αφυπνίστηκαν και ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους, τρέχοντας επί μέρους 36-19 για να ροκανίσουν την διαφορά στο καλάθι, όμως οι Μπλέιζερς στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, άντεξαν την πίεση και έφυγαν από το Σολτ Λέικ με μια μεγάλη νίκη.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μπλέιζερς, ενώ από την πλευρά των Τζαζ ξεχώρισε ο Λάουρι Μάρκανεν που είχε 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης