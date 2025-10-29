Φραστικό επεισόδιο Μπαρτζώκα - Σπανούλη!

Γιώργος Μπαρτζώκας και Βασίλης Σπανούλης είχαν φραστικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της έντασης του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Μάθιου Στραζέλ.

Η ένταση στο κατακόρυφο στο ΣΕΦ, με τον τεχνικό της Μονακό να έχει φραστικό επεισόδιο με τον προπονητή του Ολυμπιακού και τον Σπανούλη να καλεί τον Μπαρτζώκα να κάτσει στον πάγκο του!

Όλα ξεκίνησαν από το επεισόδιο του Ντόρσεϊ με τον Στραζέλ, με τον «Kill Bill» να έχει συνομιλία με τον παίκτη του στην Εθνική, Ντόρσεϊ, κάτι που έφερε τον εκνευρισμό του Μπαρτζώκα, που είπε στον Σπανούλη να μην μιλάει στους παίκτες του.

Ο Σπανούλης μάλιστα δεν άφησε την ατάκα του τεχνικού του Ολυμπιακού αναπάντητη και τον κάλεσε να καθίσει στον πάγκο του.