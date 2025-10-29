Η Καρδίτσα παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο στην Τουρκία, είχε τον έλεγχο του ρυθμού, ωστόσο το επιθετικό «μπλακ-άουτ» στο δεύτερο ημίχρονο της στέρησε την ευκαιρία για ένα σπουδαίο διπλό με την Μερσίν να κερδίζει στις λεπτομέρειες με 81-73.

Η Καρσίτσα είχε εξαιρετική παρουσία στην Τουρκία για παραπάνω από 20', ωστόσο ένα επιθετικό «μπλακ-άουτ» στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν αρκετό για να πάρει τη νίκη η Μερσίν στις λεπτομέρειες με 81-73.

Με το αποτέλεσμα αυτό η θεσσαλική ομάδα έπεσε στο 1-2 και υποχώρησε στην τρίτη θέση του ομίλου, με την Μερσίν να ανεβαίνει στο 2-1.

Για τους νικητές ο Ολασένι ήταν ο κορυφαίος με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε μια γεμάτη εμφάνιση, με τον Πάκο Κρουζ να συμπληρώνει 14 πόντους. Καθοριστικός ο Κομπς με 13 πόντους, έχασε για ένα ριμπάουντ το double-double ο Μαρτς. Στα χαμηλά ο Άντονι Κάουαν (6π.)

Από την αντίπερα όχθη ο Τζέφερσον έκανε ότι μπορούσε για την Καρδίτσα με 20 πόντους, με τον Χόρχλερ να συμπληρώνει 12 πόντους με 9 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία από τον Μάντσεν με 11 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ανταγωνιστική η Καρδίτσα με «όργια» Τζέφερσον

Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο παρουσίασε η Καρδίτσα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τους παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου να παίρνουν άερα 5π. (4-9 στο 3'), με τον Τζέφερσον να κάνει ότι θέλει επιθετικά σημειώνοντας και τους 9π. της ομάδας του. Η Θεσσαλική ομάδα έβγαζε ένταση στην άμυνα της, κρατώμτας χαμηλά την ταλαντουχα Μερσίν (13π. σε 8'), διατηρώντας παράλληλα ένα ισχνό προβάδισμα (+7, 15-23 στο 9'). Η τουρκική ομάδα ανέβασε την πίεση της, έτρεξε ένα σερί 5-0 στο φινάλε του δεκαλέπτου, μειώνοντας σε 20-23.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Περιστερίου, Μπεν Μπέντιλ έδωσε ενέργεια και σκορ με την είσοδο του (8π. 25-25), με τον Κρουζ να βάζει για πρώτη φορά την ομάδα του μπροστά στο σκορ (29-26 στο 15'). Η Καρδίτσα απάντησε άμεσα με τον... συνήθη ύποπτο Τζέφερσον (29-33 στο 17'), με τον Αμερικανό να φτάνει τους 13π. Το φινάλε του πρώτου μέρος βρήκε την ομάδα του Παπανικολόπουλου στο +4 (37-41), με τους φιλοξενούμενους να έχουν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους.

«Κόλλησε» επιθετικά η Καρδίτσα, κέρδισε στις λεπτομέρειες η Μερσίν

Με 8-0 σερί μπήκε στο δεύτερο μέρος η Μερσίν, παίρνοντας αέρα 4π. (45-41), την ώρα που η Καρδίτσα είχε μείνει χωρίς σκορ για περίπου 3'. Ο Τζέφερσον έλυσε τον «γόρδιο» δεσμό, με τον Αμερικανό γκαρντ να «τρέχει» προσωπικό σερί 8-0, για να βάλει και πάλι την θεσσαλική ομάδα μπροστά στο σκορ. Ο Κάουαν έστειλε για πρώτη φορά στην αναμέτρηση την διαφορά στο +8 (62-54 στο 28'), με την τουρκική ομάδα να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +8 (64-56), έχοντας επιβάλει τον ρυθμό της στο παιχνίδι.

Οι δυο ομάδες έμειναν χωρίς σκορ για περισσότερα από 2' στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Κάουαν να βρίσκει σκορ από τα 6.75μ. για το +11 της Μερσίν στο 33' (67-56). Η Καρδίτσα αδυνατούσε να βρει εύκολο σκορ, με την τουρκική ομάδα να εκτοξεύει την διαφορά στο +14 (70-56 στο 34'), ούσα το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης. Ο Δίπλαρος έδωσε σκορ για την θεσσαλική ομάδα, με τον Έλληνα γκαρντ να μειώνει στο -8 (75-67 στο 37'), την ώρα που η τουρκική ομάδα ήταν ψύχραιμη από την γραμμή των βολών. Η Καρδίτσα ήταν άστοχη σε καθοριστικά σουτ, με την Μερσίν να διατηρεί το προβάδισμα της και να φτάνει τελικα στη νίκη με 81-73.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-41, 64-56, 81-73.

