Θέλουν να συνεχίσουν αήττητοι Περιστέρι και ΠΑΟΚ

Περιστέρι και ΠΑΟΚ μπαίνουν στην τρίτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup αήττητοι και θέλουν να συνεχίσουν αυτό το σερί.
Αρχικά, στις 17:30 το Περιστέρι θα υποδεχθεί την Μπρνο στο «Α. Παπανδρέου». Λίγες ώρες αργότερα, στις 19:30, στο Volkswagen Halle ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί από την Μπραουντσβάιγκ.
Και οι δύο ελληνικές θέλουν να κάνουν το 3/3 και να παραμείνουν ψηλά στην βαθμολογία. Το Περιστέρι είναι πρώτο (2-0), ενώ ο ΠΑΟΚ έχει το ίδιο ρεκόρ αλλά είναι δεύτερος, καθώς στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα είναι ο αντίπαλός του.