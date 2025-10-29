Θέλουν να συνεχίσουν αήττητοι Περιστέρι και ΠΑΟΚ

Περιστέρι και ΠΑΟΚ συνεχίζουν την πορεία τους στο FIBA Europe Cup και θέλουν να παραμείνουν αήττηττοι.

Περιστέρι και ΠΑΟΚ μπαίνουν στην τρίτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup αήττητοι και θέλουν να συνεχίσουν αυτό το σερί.

Αρχικά, στις 17:30 το Περιστέρι θα υποδεχθεί την Μπρνο στο «Α. Παπανδρέου». Λίγες ώρες αργότερα, στις 19:30, στο Volkswagen Halle ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί από την Μπραουντσβάιγκ.

Και οι δύο ελληνικές θέλουν να κάνουν το 3/3 και να παραμείνουν ψηλά στην βαθμολογία. Το Περιστέρι είναι πρώτο (2-0), ενώ ο ΠΑΟΚ έχει το ίδιο ρεκόρ αλλά είναι δεύτερος, καθώς στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα είναι ο αντίπαλός του.