Εκτός έδρας αναμετρήσεις για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους πορείες κόντρα σε Βαλένθια, Αβενίντα και Σαρνάι αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στην Ισπανία την Βαλένθια για την 4η αγωνιστική της Euroleague Γυναικών. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Roig Arena και το τζάμπολ θα γίνει στις 21:00. Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκες» είναι τρίτες (1-2) και οι Ισπανές δεύτερες (2-1) στην βαθμολογία.

Λίγο αργότερα, στις 21:30, ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί στο Pabellón Municipal Wurzburg με την Αβενίντα για την 4η αγωνιστική του Eurocup Γυναικών. Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα (1-2), ενώ η ισπανική ομάδα είναι πρώτη με ρεκόρ 3-0.

Τέλος, για την ίδια διοργάνωση ο Αθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από την Σαρνάι. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα γίνει στο Salle Maurice Chevalier. Η ελληνική ομάδα είναι πρώτη με 2-1 και η γαλλική δεύτερη με επίσης 2-1.