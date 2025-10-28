Νέο πρόβλημα στους Λέικερς: Εκτός για 2-4 εβδομάδες ο Βίνσεντ

Νέο πρόβλημα προέκυψε στους Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς ο Γκέιμπ Βίνσεντ θα μείνει στα «πιτς» για 2 με 4 εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Σακραμέντο Κινγς ο Γκέιμπ Βίνσεντ αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα νωρίς στην τρίτη περίοδο.

Ο παίκτης έφυγε από το γήπεδο με μπότα και τελικά το «ESPN» έκανε γνωστό πως θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης με 2-4 εβδομάδες, καθώς υπέστη ελαφρά ρήξη συνδέσμων και διάστρεμμα συνδέσμων στον αριστερό του αστράγαλο.

Σημειώνεται πως ο Βίνσεντ φέτος έχει πάρει τη θέση του Λεμπρόν Τζέιμς στο αρχικό σχήμα του Τζέι Τζέι Ρέντικ, όσο ο «Βασιλιάς» αναρρώνει από τον τραυματισμό του.