Σπουδαίο διπλό, το πρώτο μετά από 8 χρόνια στο Παλάου Μπλαουγκράνα, σημείωσε η Ζαλγκίρις Κάουνας επί της Μπαρτσελόνα με το επιβλητικό 88-73.

Η Ζαλγκίρις, που ανέβηκε στο 4-2, κυριάρχησε πλήρως από το πρώτο δευτερόλεπτο και έφτασε με σχετική άνεση στη νίκη μέσα στην έδρα της Μπαρτσελόνα, όπου είχε να κερδίσει 8 ακριβώς χρόνια, από τις 24 Οκτωβρίου του 2017.

Το σερί των 8 ηττών της στο Παλάου Μπλαουγκράνα έλαβε τέλος χάρη κυρίως στον Μάοντο Λο, ο οποίος σκόραρε 20 πόντους με 5/5 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ. Από κοντά και οι Σιλβέν Φρανσίσκο και Ντεϊβίντας Σιρβίντις με 14 πόντους έκαστος. Για την Μπαρτσελόνα, που υποχώρησε στο 3-3, ο Ζοέλ Πάρα είχε 17 πόντους και Τόκο Σενγκέλια 13.

Μέσα τα τρίποντα, στο +18 η Ζαλγκίρις

Η Ζαλγκίρις μπήκε πολύ δυναμικά και με τους Ουίλιαμς-Γκος και Λο προηγήθηκε 0-9, όμως ο πρώτος αποχώρησε νωρίς με πρόβλημα στο πόδι. Αυτό δεν πτόησε τους φιλοξενούμενους, που με 8 σερί πόντους (2 τρίποντα) του Λο αύξησαν τη διαφορά στο +12 (7-19), την στιγμή που η Μπαρτσελόνα... ψαχνόταν. Η σκυτάλη του σκοραρίσματος πέρασε στον Σιρβίντις για το 11-26 και ο Μάρκος με τρίποντο μείωσε στο 14-26 της πρώτης περιόδου.

Με διαδοχικά τρίποντα από Σιρβίντις, Μπραζντέικις και Λο η Ζαλγκίρις ξέφυγε στο +18 (20-38) και η Μπάρτσα έψαχνε αντίδραση. Πάρα και Σατοράνσκι μάζεψαν την απόσταση (27-38) και ο Σενγκέλια μείωσε κι άλλο, στο 34-40. Ο Ράιτ έδινε λύσεις με επιθετικά ριμπάουντ και σκορ και ο Φρανσίσκο έδωσε ξανά διψήφιο αέρα στην ομάδα του με το 39-52 του ημιχρόνου.

Λιθουανικό πάρτι και άνετο διπλό

Η λιθουανική ομάδα συνέχισε από εκεί που τελείωσε, Φρανσίσκο και Σιρβίντις πρωταγωνιστούσαν και η διαφορά άνοιξε στο +23 (41-64), με το κοινό των μπλαουγκράνα να αρχίζει να δυσανασχετεί έντονα. Σενγκέλια και Βέσελι προσπαθούσαν, ο Λο με νέο τρίποντο έγραψε το 46-70 και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 54-75 με καλάθι του Ράιτ.

Η τελευταία προσπάθεια των γηπεδούχων για επιστροφή έγινε με σερί 9-0 και μπροστάρη τον Πάρα (63-77), αλλά το νέο τρίποντο του Λο (5/5) έφερε τη Ζαλγκίρις στο +17 (65-82) στο 35'. Με τρίποντο του Μάρκος έγινε το 70-82 στο 38', όμως στη συνέχεια η Μπαρτσελόνα σπατάλησε δύο ευκαιρίες για να πλησιάσει κι άλλο και στην επόμενη επίθεση ο Φρανσίσκο με τρίποντο (70-85) σφράγισε το διπλό στο 1'16'' πριν το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 39-52, 54-75, 73-88

