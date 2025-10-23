Τσαρτσαρής: «Rising Stars, Gen A Stars και Τουρνουά Αιγαίου αποτελούν "εργαλεία" ανάπτυξης των νέων αθλητών»

Ως υπεύθυνος του αναπτυξιακού προγράμματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), ο Κώστας Τσαρτσαρής, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Τα παιδία παίζει» του EOK WebRadio και μίλησε για τα τουρνουά που διοργανώνει η Ομοσπονδία για τις μικρότερες ηλικιές Rising Stars kai Gen A Stars

Για την έναρξη της κανονικής περιόδου σε Rising Stars και Gen A Stars: «Αύριο (24/10) ξεκινάμε. Αυτές οι δράσεις τουλάχιστον, γιατί ως αναπτυξιακό στις μικρότερες ηλικίες στο mini basket έχουμε ξεκινήσει από νωρίτερα. Έχουμε κάνει δράσεις στη επαρχία, στην Αθήνα και συνεχίζονται πυρετωδώς πολύ ωραίες δράσεις και σε αυτές τις ηλικίες. Στις μεγαλύτερες ξεκινάμε αύριο, με τριήμερη αγωνιστική ως είθισται. Τρεις αγώνες για κάθε ομάδα στο Rising Stars και έχουμε το Gen A που αφορά παιδιά U16, τα οποία συμμετείχαν ήδη από τις αρχές του Σεπτέμβρη σε μια προκριματική φάση και βρέθηκαν τώρα στην κανονική περίοδο με 9 ομάδες απ’ όλη τη χώρα, να συναγωνιστούν, να περάσουν καλά, να παίξουν, να πάρουν εμπειρίες και να βγουν πιο σοφοί μέσα από αυτήν την εμπειρία. Θέλουμε να δώσουμε παιχνίδια υψηλού επιπέδου στα σωματεία όλης της χώρας, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Να έχουν τη δυνατότητα αυτά τα παιδιά να δείξουν το ταλέντο τους, να ανταγωνιστούν, να συναγωνιστούν, να δουν ενδεχομένως άλλες φιλοσοφίες, άλλον τρόπο παιχνιδιού, να πάρουν εμπειρίες. Φυσικά κι εμείς ως ομοσπονδιακοί να δούμε αυτά τα παιδιά σε υψηλό επίπεδο, όπου κάποια από αυτά θα αποτελέσουν μέλη των Εθνικών ομάδων. Ναι μεν η προπόνηση είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά όλοι ξέρουμε ότι ο αγώνας είναι που κάνει τον παίκτη».

Για το τουρνουά Rising Stars: «Είναι η πέμπτη χρονιά του τουρνουά, το οποίο δομήθηκε απ’ την πρώτη σεζόν που ο κύριος Λιόλιος ανέλαβε την ΕΟΚ. Ήταν δική του ιδέα, για να μην παίρνουμε εμείς τα εύσημα. Σιγά-σιγά το “ χτίσαμε”, απ’ την πρώτη σεζόν που είχαμε 8 ομάδες φτάσαμε στις 12, με συμμέτοχη ξένων κλαμπ, με συμμέτοχη μεικτών ομάδων με παιδιά απ’ όλη τη χώρα, ώστε να τους δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο και βήμα να δείξουν το ταλέντο τους, με τη συμμετοχή της Εθνικής Παίδων που πέρυσι συμμετείχε σε πέντε σαββατοκύριακα και πήρε τρομερές εμπειρίες μέσα από τη διαδικασία. Ένα τουρνουά που χαίρει εκτίμησης σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι ξένες ομάδες θέλουν να έρθουν στο τουρνουά. Συγκαταλέγεται στα “ must” τουρνουά της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε φυσικά πως υπάρχει και η προκριματική φάση, που διενεργήθηκε τους προηγούμενους δύο μήνες, με συμμετοχή 80 σωματείων, ώστε να δώσουμε το δικαίωμα σε όλα τα σωματεία να διεκδικήσουν θέση σε αυτό το τουρνουά και, όσοι δεν τα κατάφεραν, να παίξουν κάποια ματς σημαντικά, δυνατά, ίσως δυνατότερα κι απ’ τα φιλικά που θα έπαιζαν υπό άλλες περιπτώσεις. Το σημαντικότερο ήταν να τους δώσουμε τη δυνατότητα και την ελπίδα να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτήν τη διαδικασία. Σαν διοργάνωση και τρόπος προσέγγισης απ’ την Ομοσπονδία, είναι απ’ τα σημαντικότερα τουρνουά. Κάθε χρόνο που κάνουμε το Final-8 γίνεται όλο και καλύτερο, όλο και περισσότερος κόσμος το παρακολουθεί δια ζώσης ή μέσω του YouTube. Έτσι, είναι ένα απ’ τα τουρνουά που πραγματικά βοηθούν τις ομάδες, τα παιδιά, τους προπονητές και εμάς να προετοιμαστούμε για το καλοκαίρι και τις εθνικές ομάδες».

Για το ότι αρκετά παιδιά που έχουν αγωνιστεί στο τουρνουά Rising Stars στο παρελθόν παίζουν πια στο υψηλό επίπεδο: «Αυτά τα τουρνουά είναι πολύ σημαντικά “ εργαλεία” για την εξέλιξη του αθλητή. Για να μην παίρνουμε εμείς τα εύσημα για τις επιτυχίες παιδιών που συνεχίζουν, αυτά πρέπει να πάνε στις ομάδες που είναι δίπλα στα παιδιά καθημερινά και ασχολούνται μαζί τους στις προπονήσεις και τους αγώνες. Αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα παιδιά κάνουν το σημαντικότερο έργο για την εξέλιξή τους. Επιτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, που δεν αφορά μόνο την εξέλιξη ενός αθλητή, αλλά και τη διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού. Εμείς ως Ομοσπονδία, ως “ ομπρέλα” του αναπτυξιακού οφείλουμε να δώσουμε κάποια “ εργαλεία” για να εξελιχθούν αυτά τα παιδιά. Αυτά τα τουρνουά είναι τα “ εργαλεία” που βοηθούν το παιδί, αλλά δεν είναι το μοναδικό ή το σημαντικότερο πράγμα στην εξέλιξη ενός αθλητή».

Για το αν οι καλές εμφανίσεις ενός αθλητή σε κάποιους αγώνες του Rising Stars επηρεάζουν και την κλήση του στην Εθνική Εφήβων: «Αν ένα παιδί ήταν καλό σε ένα παιχνίδι δεν επηρεάζει τόσο πολύ. Θέλουμε συνέπεια, παιδιά που παίζουν καλά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σίγουρα τα παιχνίδια του Rising Stars έχουν υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, αλλά και τα τοπικά πρωταθλήματα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά και τα παρακολουθούμε συνεχώς. Οι προπονητές μας παρακολουθούν και παιδιά που δε συμμετέχουν στο Rising Stars και αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι μεν είναι κάποιες ομάδες που συμμετέχουν εκεί, αλλά, εκτός του ότι έχουμε τη μεικτή ομάδα που βάζουμε παιδιά άλλων ομάδων εκεί για να τα δούμε, παρακολουθούμε και παιδιά που δεν έχουν επαφή με αυτό το τουρνουά. Υπάρχουν περιπτώσεις που παιδιά κατάφεραν να βρεθούν στην Εθνική χωρίς να είναι σε ομάδες του Rising Stars. Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες όντως είναι σε υψηλό επίπεδο, είναι παιδιά που έχουν πολύ υψηλές παραστάσεις και βοηθάει αυτό την εξέλιξή τους και τη συμμετοχή τους στην Εθνική στο τέλος της ημέρας».

Για το τουρνουά Gen A Stars: «Έχει πολλά στοιχεία απ’ το Rising Stars και το ζητούσαν και οι ίδιες οι ομάδες. Είναι μια ηλικία που, επί της ουσίας, δεν είχε κάποια δράση μεγάλη κι έτσι υπήρχε ένα μικρό gap. Οπότε θέλαμε να βάλουμε ένα τουρνουά που θα βοηθήσει τα παιδιά να βελτιωθούν και να εξελιχθούν. Σαν πρώτη χορνιά είναι λίγο πιο... μαζεμένο, να δούμε πώς θα μπορέσουν οι ομάδες ν’ ανταπεξέλθουν και ν’ ανταποκριθούν στο απαιτητικό πρόγραμμα, με 9 ομάδες, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί έτσι ώστε του χρόνου να πάμε σε μεγαλύτερο format ενδεχομένως, με συμμετοχή περισσότερων ομάδων στην τελική φάση. Στα προκριματικά συμμετείχαν 85 σωματεία. Θέλουμε να δούμε την τελική φάση να αυξάνεται. Γι’ αυτό για πρώτη χορνιά πάμε... μαζεμένα, και για εμάς, γιατί έχουμε πολλά “ καρπούζια” κάτω απ’ τις μασχάλες μας. Δε μας ενδιαφέρει αυτό βέβαια, θα πρέπει να τα βγάλουμε πέρα γιατί θέλουμε να δίνουμε σε αυτά τα παιδιά ένα επιπλέον τουρνουά. Θα δούμε πώς θα κινηθεί. Είναι υπό εξέταση αρκετά πράγματα. Όταν τελειώσει η σεζόν θα μιλήσουμε με τα συμμετέχοντα σωματεία, να μας πουν τις απόψεις τους και να προχωρήσουμε σε ένα format που θα είναι πολύ πιο δομημένο».

Για το ότι οι αγώνες του Rising Stars και του Gen A Stars θα πραγματοποιούνται την ίδια ημερομηνία: «Υπάρχουν λόγοι. Πρώτα απ’ όλα, δε θέλουμε να πιέσουμε τόσο πολύ τις Ενώσεις και να έχουν κάθε βδομάδα μια διαφορετική δράση που διοργανώνουμε εμείς. Δεύτερον, πολλά παιδιά που συμμετέχουν στα παιδικά συμμετέχουν και στα εφηβικά. Έχουμε πολλές κοινές ομάδες και θα ήταν πάρα πολύ επίπονο για τα παιδιά να παίζουν κάθε σαββατοκύριακο σε μια διαφορετική διοργάνωση. Γι’ αυτό αποφασίστηκε φέτος να πάμε στο format των ίδιων ημερομηνιών και να επιλέγουν οι ομάδες που συμμετέχουν και στα δύο για το πού θα παίξει ο παίδας, στο παιδικό ή το εφηβικό».

Για τη διεξαγωγή της κανονικής περιόδου των δύο αυτών διοργανώσεων: «Στο Rising Stars έχουμε 12 ομάδες. Σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο έχουμε τρεις ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Στο Gen A Stars έχουμε τρεις ομίλους των τριών ομάδων, όπου κάθε αγωνιστική μία ομάδα φιλοξενεί δύο άλλες ώστε να παίξουν δύο παιχνίδια η κάθε μία. Αυτό το format είναι πιο εύκολο από το Rising Stars, γιατί η κάθε ομάδα κάνει μόνο μια διανυκτέρευση, αντίθετα με το Rising Stars. Είναι ένα format υπό εξέταση, να δούμε πώς λειτουργεί και στο τέλος θα πράξουμε για κάτι άλλο αν χρειάζεται».

Για το Τουρνουά Αιγαίου: «Πρώτο Τουρνουά Αιγαίου της φετινής σεζόν, το οποίο θα το φιλοξενήσει η Μυτιλήνη. Πέντε Ενώσεις-Τοπικές Επιτροπές, οι οποίες είναι η Ένωση των Δωδεκανήσων, η Ένωση Κυκλάδων και οι Τοπικές Επιτροπές της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου. Θα ταξιδέψουν 15 αγόρια και ταυτόχρονα έχουμε και δύο μεικτές ομάδες των κοριτσιών στην πόλη της Μυτιλήνης. Είναι τρεις μέρες που τα παιδιά θα δώσουν τέσσερα ματς όλοι με όλους. Αφορά παιδιά γεννηθέντα το 2011 και το 2012. Τις προηγούμενες δύο σεζόν είδαμε πως ήταν μια φοβερή εμπειρία γι’ αυτά τα παιδιά. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτές οι ηλικίες. Είναι ακόμα “ σφουγγάρια” τα παιδιά, μπορεί να βλέπουν πως έχουν κάποιες ελλείψεις μπασκετικές, αλλά είναι απόλυτα αποδεκτές γιατί είναι μικρότερες ηλικίες. Βλέπουμε περισσότερο ένστικτο, κορμιά που συνεχίζουν να ψηλώνουν, παιδιά που ξεκινούν ή συνεχίζουν να δυναμώνουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βάλεις στο μυαλό σου το πού μπορεί να φτάσει ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία. Είναι περισσότερο διασκέδαση αυτό το τουρνουά. Είδαμε πως υπάρχει ταλέντο σε αυτές τις περιοχές. Είναι ένα τουρνουά που δίνει βήμα σε πολλά παιδιά των νησιών να πάρουν κάποιες εμπειρίες στην ενδοχώρα. Αυτό το τουρνουά που διεξάγεται επί ένα τριήμερο είναι μια τεράστια εμπειρία γι’ αυτά τα παιδιά. Τους βάζει σε μια διαδικασία να ταξιδέψουν, να αλληλεπιδράσουν με άλλα παιδιά, να δουν τι γίνεται στα υπόλοιπα νησιά, να γνωρίσουν εμάς που θα τους μιλήσουμε και θα τους πούμε ενδιαφέρονται πράγματα και φυσικά να δουν οι ομοσπονδιακοί προπονητές το επίπεδο ταλέντου των παιδιών, έτσι ώστε να έχουμε μετά τις ανάλογες κλήσεις στα κλιμάκια και τα λοιπά».

Για το δεύτερο Τουρνουά Αιγαίου μέσα στη φετινή σεζόν: «Θα ακολουθήσει ακόμα ένα Τουρνουά Αιγαίου τον Μάρτιο, όπου ακόμα αναζητούμε την τοποθεσία. Θα ανακοινωθεί εν καιρό. Ταυτόχρονα, τελείται και το Μεικτών Ενώσεων που αφορά τις ίδιες ηλικίες και την ενδοχώρα. Στο τέλος που θα κάνουμε το Final-8 εκείνου του τουρνουά, μία μεικτή ομάδα από το Τουρνουά Αιγαίου θα λάβει μέρος στην τελική φάση και θα παίξει με τους νικητές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Είναι αλληλένδετα τουρνουά. Για να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά να συμμετάσχουν σε παιχνίδια και γιατί πρακτικά είναι πιο δύσκολο να έρθουν οι ομάδες των νησιών στην ηπειρωτική Ελλάδα, αποφασίσαμε να κάνουμε δύο διαφορετικά τουρνουά, που το ένα αφορά τα νησιά και το άλλο τη μεικτών Ενώσεων και σαν συγκοινωνούντα δοχεία στο τέλος να αναμετρηθούν μεταξύ τους και να πάρουν τις εμπειρίες που πρέπει».

Για τη δουλειά που ρίχνουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες: «Σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά δουλεύουν πολύ καλά. Τα παιδιά ακόμα είναι... τρελαμένα με το άθλημα, γουστάρουν πάρα πολύ να παίζουν, ξοδεύουν πολλές ώρες της ημέρας σε αυτό. Λίγο πιο μετά αρχίζει και ζορίζει το πράγμα και χάνεται το “ μονοπάτι”. Είναι μεγάλη κουβέντα η συγκεκριμένη».