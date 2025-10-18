Ρέντικ για Βίνσεντ: «Είναι φανταστικός, δημιουργεί πλεονεκτήματα για εμάς»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ φαίνεται πως θα έχει ένα ακόμη «όπλο» στο ρόστερ του, καθώς ο Γκέιμο Βίνσεντ δείχνει να είναι στην καλύτερή του φόρμα από όταν φόρεσε τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε αρκετούς τραυματισμούς και έτσι δεν κατάφερε να βρει ρυθμό με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς. Ωστόσο, μπαίνοντας στην τελευταία του σεζόν με τους «Λιμνανθρώπους» δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ και είναι από τους καλύτερους παίκτες του Τζέι Τζέι Ρέντικ κατά τη διάρκεια της pre-season.

Ο κόουτς του οργανισμού μίλησε για τον 29χρονο σε δηλώσεις του και τόνισε πως βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση. Υπογράμμισε πως δημιουργεί πλεονεκτήματα για τους Λέικερς με τα όσα κάνει στο παρκέ και ανέφερε πως ο στόχος του παίκτη θα πρέπει να είναι το να παραμείνει υγιής και να έχει σταθερότητα στην απόδοσή του.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είναι φανταστικός. Όταν έχει την μπάλα στα χέρια του, δημιουργεί πλεονεκτήματα για εμάς. Νομίζω οι κινήσεις του στα early sets στην επίθεση και οι κινήσεις του στο δικό μας μισό είναι αρκετά καλές. Νομίζω πιέζει τον εαυτό του τώρα για να είναι σε καταπληκτική κατάσταση και για να μπορεί να την διατηρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι ο στόχος για εκείνον».