«Συναγερμός» στην Ευρώπη: Οι Χιτ έκοψαν τον Ατσίουα!

Οι Μιάμι Χιτ «έκοψαν» τον Πρίσιους Ατσίουα και στην Ευρώπη σήμανε... συναγερμός.

Ο άλλοτε παίκτης των Ράπτορς και των Νικς επέστρεψε φέτος στο Μαϊάμι, ύστερα από μια θετική σεζόν στη Νέα Υόρκη (6,6 πόντοι και 5,6 ριμπάουντ), όμως οι Χιτ αποφάσισαν να μην κάνουν εγγυημένο το συμβόλαιό του και να τον «κόψουν».

Η παραπάνω εξέλιξη, όπως είναι λογικό σήμανε... συναγερμό στην Ευρώπη, καθώς δεν είναι μυστικό πως πρωτοκλασάτες ομάδες της Euroleague ασχολήθηκαν με την περίπτωσή του το καλοκαίρι.

Προς το παρόν, βέβαια, παραμένει «θολό» το τοπίο γύρω από το μέλλον του ποιοτικού ψηλού. Ο 26χρονος έχει θέσει ως προτεραιότητα το ΝΒΑ, την ώρα που ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης κάθονται... stand by και ενδέχεται να του «χτυπήσουν» την πόρτα.