Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν

Ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του απέναντι στην Βιλερμπάν, να έχει πλέον ρεκόρ 3-1.

Το Τριφύλλι παραμένει στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας, λίγα 24ωρα πριν την αναμέτρηση με την Εφές, ενώ ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του από τους Τούρκους έπεσε στο 2-2.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 14/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 71-92

Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 88-79

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγέρν - Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη 15/10

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 91-85

Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 77-73

Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100

Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 93-86

Παρί - Μπασκόνια 105-87

Η κατάταξη μετά από τέσσερις αγωνιστικές

1. Ζάλγκιρις 3-1

2. Ρεάλ 3-1

3. Μπαρτσελόνα 3-1

4. Παρί 3-1

5. Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1

6. Παναθηναϊκός AKTOR 3-1

7. Μονακό 2-2

8. Ολυμπιακός 2-2

9. Βαλένθια 2-2

10. Αναντολού Εφές 2-2

11. BC Dubai 2-2

12. Ερυθρός Αστέρας 2-2

13. Βίρτους Μπολόνια 2-2

14. Παρτίζαν 2-2

15. Μπάγερν 2-2

16. Αρμάνι Μιλάνο 1-3

17. Φενέρμπαχτσε 1-3

18. Βιλερμπάν 1-3

19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3

20. Μπασκόνια 0-4

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Dubai BC – Μπαρτσελόνα 16/10 στις 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο 16/10 στις 20:00

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου 16/10 στις 20:45

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 16/10 στις 22:00

Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης 17/10 στις 20:00

Μονακό – Βαλένθια 17/10 στις 20:30

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 17/10 στις 20:30

Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια 17/10 στις 21:00

Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/10 στις 21:45

Μπασκόνια – Παρτίζαν 17/10 στις 21:45