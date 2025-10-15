Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν

Το Τριφύλλι παραμένει στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας, λίγα 24ωρα πριν την αναμέτρηση με την Εφές, ενώ ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του από τους Τούρκους έπεσε στο 2-2.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη 14/10
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 71-92
Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 69-93
Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 88-79
Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 78-82
Μπάγέρν - Αρμάνι Μιλάνο 64-53
Τετάρτη 15/10
Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 91-85
Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 77-73
Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100
Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 93-86
Παρί - Μπασκόνια 105-87
Η κατάταξη μετά από τέσσερις αγωνιστικές
1. Ζάλγκιρις 3-1
2. Ρεάλ 3-1
3. Μπαρτσελόνα 3-1
4. Παρί 3-1
5. Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
6. Παναθηναϊκός AKTOR 3-1
7. Μονακό 2-2
8. Ολυμπιακός 2-2
9. Βαλένθια 2-2
10. Αναντολού Εφές 2-2
11. BC Dubai 2-2
12. Ερυθρός Αστέρας 2-2
13. Βίρτους Μπολόνια 2-2
14. Παρτίζαν 2-2
15. Μπάγερν 2-2
16. Αρμάνι Μιλάνο 1-3
17. Φενέρμπαχτσε 1-3
18. Βιλερμπάν 1-3
19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
20. Μπασκόνια 0-4
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Dubai BC – Μπαρτσελόνα 16/10 στις 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο 16/10 στις 20:00
Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου 16/10 στις 20:45
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 16/10 στις 22:00
Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης 17/10 στις 20:00
Μονακό – Βαλένθια 17/10 στις 20:30
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 17/10 στις 20:30
Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια 17/10 στις 21:00
Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/10 στις 21:45
Μπασκόνια – Παρτίζαν 17/10 στις 21:45