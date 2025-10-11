Νέα ήθη κι έθιμα η ΕΟΚ: Ανακοίνωσε τους διαιτητές… τρεις ώρες πριν το ματς - Αναμονή έκπληξη για το ντέρμπι

Συνεχίζονται τα... όμορφα στο ελληνικό μπάσκετ, με την ΕΟΚ να ορίζει διαιτητές τρεις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα Άρης Betsson-Κολοσσός Ρόδου και χωρίς να κάνει γνωστή την τριάδα του ντέρμπι «αιωνίων».

H 2η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League ξεκινάει σήμερα (11/10) με τρεις αναμετρήσεις, ενώ την Κυριακή (12/10) θα διεξαχθεί και το «αιώνιο» ντέρμπι.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές του πρώτου αγώνα (Άρης Betsson - Κολοσσός Ρόδου)… τρεις ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα (16:00). Ωστόσο, τα... όμορφα συνεχίζονται.

Στην ανακοίνωση υπάρχει μόνο η τριάδα του συγκεκριμένου αγώνα, και όχι των υπόλοιπων αναμετρήσεων της αγωνιστικής. Έτσι, συνεχίζεται η αναμονή για την διαιτητική τριάδα του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR.