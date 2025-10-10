ΚΑΕ Άρης: «Γεμίζουμε ξανά το σπίτι μας!»

Λίγες μέρες μετά την εντός έδρας πρεμιέρα του στην Ευρώπη, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου στο «Παλέ» για την 2η αγωνιστική της GBL και ζητά από τον κόσμο του να γεμίσει ξανά το γήπεδο για να δημιουργήσει μια μαγική ατμόσφαιρα.

Οι «κιτρινόμαυροι» κέρδισαν εύκολα το Αμβούργο (8/10) στο «ευρωπαϊκό» ντεμπούτο στο «σπίτι» τους, με τον κόσμο να δίνει μια μοναδική «παράσταση» κάνοντας όλη την Ευρώπη να παραμιλά. Αύριο, (11/10, 16:00), αντιμετωπίζουν τον Κολοσσό Ρόδου στο Nick Galis Hall , και θέλουν την έδρα τους να «κοχλάζει» , ακριβώς όπως πριν από λίγες μέρες. και να βοηθήσουν την ομάδα του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς να πετύχει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ: «Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για τον αυριανό (11/10, 16:00) αγώνα με τον Κολοσσό H Hotels. Πάμε να ξαναγεμίσουμε το «Nick Galis Hall» και να ξαναζήσουμε στιγμές που μόνο αυτό μπορεί να προσφέρει».