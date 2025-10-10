ΚΑΕ Άρης: «Γεμίζουμε ξανά το σπίτι μας!»

Οι «κιτρινόμαυροι» κέρδισαν εύκολα το Αμβούργο (8/10) στο «ευρωπαϊκό» ντεμπούτο στο «σπίτι» τους, με τον κόσμο να δίνει μια μοναδική «παράσταση» κάνοντας όλη την Ευρώπη να παραμιλά. Αύριο, (11/10, 16:00), αντιμετωπίζουν τον Κολοσσό Ρόδου στο Nick Galis Hall , και θέλουν την έδρα τους να «κοχλάζει» , ακριβώς όπως πριν από λίγες μέρες. και να βοηθήσουν την ομάδα του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς να πετύχει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.
Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ: «Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για τον αυριανό (11/10, 16:00) αγώνα με τον Κολοσσό H Hotels. Πάμε να ξαναγεμίσουμε το «Nick Galis Hall» και να ξαναζήσουμε στιγμές που μόνο αυτό μπορεί να προσφέρει».