Γκάλης: «Ο Σιάο σέβεται τον Άρη, ό,τι χρειάζεται από εμένα είμαι εδώ»

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν χθες στο Παλέ στο παιχνίδι του Άρη με τους Χάμπουργκ Τάουερς, συνομίλησαν για λίγο και αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά.
Μιλώντας στην ΕΡΤ 3 ο Γκάλης ανέφερε για την ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Παλέ, αλλά και για τον Σιάο:
«Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο, θυμάμαι τις παλιές στιγμές. Έχει κάτι από τα παλιά. Καλή επιτυχία στον νέο ιδιοκτήτη Καλωσορίζουμε τον Σιάο στην Αρειανή οικογένεια.
Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει το δρόμο της σιγά-σιγά και να φτιάξουμε μια ωραία ομάδα για τον κόσμο μας, που είναι δίπλα και στις καλές και στις κακές στιγμές.
Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη. Ό,τι χρειάζεται από εμένα είμαι εδώ».