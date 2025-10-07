Ανακοίνωσε την απόσυρσή του ο Κάρλος Ντελφίνο

Σε ηλικία 43 ετών ο Κάρλος Ντελφίνο ανακοίνωσε το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας.

Ο Αργεντινός θρύλος, Κάρλος Ντελφίνο, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ. Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Μπενεντέτο και πέρσι είχε κατά μέσο όρο 11 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 22,5 λεπτά στο παρκέ.

Μεταξύ άλλων αγωνίστηκε στους Μιλγουόκι Μπακς, τους Χιούστον Ρόκετς αλλά και την Μπασκόνια. Με την Εθνική Αργεντινής κατάφερε να πανηγυρίσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 2004, ενώ στους Ολυμπιακούς του 2008 στο Πεκίνο κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.