Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Καρδίτσας στον ημιτελικό του Super Cup, επικράτησε με 89-56 και θα συναντήσει τον Προμηθέα στον τελικό της διοργάνωσης. Πέντε διψήφιοι για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, showtime από τον Ντόντα Χολ (16π. 6ρ. 8/9δ.)

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε σοβαρός από το πρώτο λεπτό, ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Καρδίτσας στον ημιτελικό του Super Cup επικρατώντας με 89-56 και το απόγευμα του Σαββάτου (20:00) θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα στον τελικό της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλεκοι» άνοιξαν από νωρίς τον ρυθμό, έτρεξαν το γήπεδο, μοίρασαν 26 ασίστ, έχοντας παράλληλα εκπληκτικό ποσοστό στο δίποντο (28/34δ. 82%). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε το rotation, χρησιμοποιώντας όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του, βλέποντας πέντε εξ' αυτών να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Ντόντα Χολ έδωσε αυτό που έλειπε από την ρακέτα των Πειραιωτών (16π. 6ρ. 8/9δ.), ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε την περσινή σεζόν (16π. 6ρ.). Πολύ καλη παρουσία και από τον Σέιμπεν Λι με 15 πόντους και 7/9 σουτ. Διψήφιοι Ντόρσεϊ (11π. 3/6τρ.) και Πίτερς (14π. 4/8τρ.).

Από την αντίπερα όχθη ο Λεωνίδας Κασελάκης ήταν ο μοναδικός διψήφιος για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου (10π.) με τον Δίπλαρο και τον Μάντσεν να προσθέτουν από 8 πόντους έκαστος.

Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ έδωσαν τον ρυθμό, «ερυθρόλευκο» προβάδισμα

Με τον Ντόρσεϊ να ξεκινά ζεστός από τα 6.75μ. (2/2τρ. 6π.) ο Ολυμπιακός θέλησε να δώσει γρήγορο ρυθμό στην αναμέτρηση παίρνοντας αέρα 4π. στο 3΄. Η Καρδίτσα έδειχνε ανταγωνιστικό πρόσωπο με τον Τζέφερσον να πρωταγωνιστεί επιθετικά (5π. 10-7 στο 4’), την ώρα που ο Σάσα Βεζένκοφ με τον Μιλουτίνοφ συνεργάζονταν άψογα μέσα στην ρακέτα για το double-score (14-7 στο 5’). Ο Λι έδωσε σκορ ερχόμενος από τον πάγκο για το +8 (21-13) των «ερυθρολεύκων» στο 7’, με τους παίκτες του Παπανικολόπουλου να μειώνουν σε 21-17. Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τον Ολυμπιακό στο +8 (28-20) μετά από buzzer-beater Nτόρσεϊ σε μια περίοδο με μεγάλο σκορ και υψηλό τέμπο.

Showtime από Χολ και διψήφιο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό με άμυνα «γρανίτη»

Όπως συνηθίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο δεύτερο δεκάλεπτο χρησιμοποίησε την second unit, με τους «ερυθρόλευκους» να δίνουν διψήφια διαφορά στο προβάδισμα τους (+12, 34-22 στο 12’). Ουόρντ και Χολ έδωσαν ότι έλειπε στον Ολυμπιακό την περασμένη χρονιά, με τον Αμερικανό σέντερ να κάνει πάρτι στην ρακέτα, προσφέροντας παράλληλα και θέαμα (+15, 40-25 στο 17’). Το «κόκκινο» προβάδισμα εκτοξεύτηκε πάνω από τους 20π. (+21, 46-25), με τους Πειραιώτες να κρατούν την Καρδίτσα μόλις στους 5π. στο δεύτερο δεκάλεπτο (47-25).

Δεν άφησε το πόδι από το γκάζι ο Ολυμπιακός, άγγιξε τους 30π. η διαφορά

Ο Ολυμπιακός είχε καθαρίσει την υπόθεση νίκη από το πρώτο κιόλας ημίχρονο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να θέλει να κάνει συντήρηση στο δεύτερο μέρος ενόψει της πρεμιέρας της Euroleague. O ρυθμός σε σχέση με το πρώτο μέρος έπεσε αισθητά, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν το προβάδισμα τους σε επίπεδα ασφαλείας (+22, 54-32 στο 26’) και τον Βεζένκοφ να κάνει ότι θέλει στο παρκέ (16π.). Οι Πειραιώτες έφτασαν την διαφορά στο +27 (65-38) στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, μετατρέποντας ουσιαστικά το τελευταίο σε διαδικαστικό χαρακτήρα.

Στο ρελαντί ο Ολυμπιακός, κόντρα στον Προμηθέα στο τελικό του Super Cup

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε το rotation δίνοτας χρόνο σε όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του.Ο Χολ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο μέρος, με τον Αμερικανό να φορτώνει με καρφώματα το καλάθι της Καρδίτσας φτάνοντας τους 14 πόντους. Ο Πίτερς είχε βρει το... χέρι του από τα 6.75μ. (3/6τρ. 11π.) με τον Ολυμπιακό να μεγαλώνει την διαφορά πάνω από τους 30π. (+31, 84-53 στο 37'). Το τελικό 89-56 φανερώνει την μεγάλη διαφορά των δυο ομάδω, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τον Προμηθέα στον τελικό της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-25, 65-38, 89-56.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης