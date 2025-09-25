Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Κουμάντζε

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Κριστ Καλίφα Κουμάντζε.

Η θητεία του θηριώδη σέντερ στους «ερυθρόλευκους» ολοκληρώθηκε, με το συμβόλαιο του Κουμάντζε με τον Ολυμπιακό να λήγει την Πέμπτη (25/9) και τους πρωταθλητές Ελλάδας να ενημερώνουν πως δεν θα υπάρξει ανανέωση.

Ο πρώην άσος της Άλμπα ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού για να βοηθήσει με τις απουσίες των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Το συμβόλαιο του θηριώδη σέντερ με τους «ερυθρόλευκους» ολοκληρώθηκε, με την ομάδα του Πειραιά να του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.