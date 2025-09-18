«Πράσινος» ενθουσιασμός στη Μελβούρνη για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» (pic)

Πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα της παροικίας «Νέος Κόσμος» είναι η σημερινή πρεμιέρα του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού Aktor με την Παρτιζάν.

Σε ρυθμούς Παναθηναϊκού κινούνται άπαντες στη Μελβούρνη, καθώς η παρουσία της ελληνικής ομάδας για τη διεξαγωγή του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» έχει ξεσηκώσει την ελληνική ομογένεια.

Οι παίκτες των «πρασίνων» έχουν γίνει δεκτοί με ενθουσιασμό από τους ομογενείς, ενώ τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Παρτιζάν (12:30 ώρα Ελλάδας, ΕΡΤ1) έχουν ήδη εξαντληθεί.

Το φιλικό είναι πρώτο θέμα στην ομογενειακή εφημερίδα «Νέος Κόσμος» με τίτλο «Πράσινος ενθουσιασμός. Στο πλευρό του Παναθηναϊκού η παροικία – Απόψε η αναμέτρηση με την KK Partizan στη Μελβούρνη».