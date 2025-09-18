«Τρέλα» για τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία: Sold-out το φιλικό με την Παρτιζάν! (pic)

Η παρουσία του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία για το ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», έχει προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού στους φίλους του Τριφυλλιού.

Η «πράσινη» ΚΑΕ, μάλιστα ανακοίνωσε ότι το φιλικό με την Παρτιζάν στην Μελβούρνη θα είναι sold-out αφού τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, ενώ ελάχιστα έχουν μείνει για το ματς με την Adelaide 36ers, που θα γίνει στο Σίδνεϊ.

Το φιλικό με την Παρτιζάν θα διεξαχθεί στην John Cain Arena της Μελβούρνης, με το Τζάμπολ της αναμέτρησης να έχει προγραμματιστεί για τις 12:30 (ώρα Ελλάδας).

Η παρουσία του Παναθηναϊκού, άλλωστε αποτελεί πόλο έλξης για την ομογένεια, με τους φίλους του Τριφυλλιού από όλη την Αυστραλία, να εκδηλώνουν καθημερινά την λατρεία τους για την αγαπημένη ομάδα τους.