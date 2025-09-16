Ολυμπιακός: Sold out το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR (6/3/26) για την regular season της Euroleague έγινε sold out.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 30ή αγωνιστική της Euroleague έγινε sold out επτά μήνες πριν το τζάμπολ.

Μάλιστα, τα εισιτήρια κοντεύουν να εξαντληθούν και για τους αγώνες με την Ντουμπάι BC, την Μονακό και την Φενερμπαχτσέ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το πρώτο sold out της χρονιάς είναι γεγονός!

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την κυκλοφορία των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague Regular Season και επτά μήνες πριν από τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το ματς της 30ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό (06/03/2026).

Παράλληλα, σε τροχιά sold out κινούνται και οι αναμετρήσεις με τη Dubai BC, την AS Monaco και τη Fenerbahçe».