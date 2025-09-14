Σάλιν: «Η Ελλάδα είναι το φαβορί, αλλά δεν θα υποκλιθούμε σε κανέναν»

Ο Σάσου Σάλιν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Φινλανδίας κόντρα στην Ελλάδα και παραδέχθηκε πως η Εθνική μας είναι το φαβορί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στα χαρτιά, η Ελλάδα είναι ξεκάθαρο φαβορί, αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να υποκλιθούμε σε κανέναν. Με το ίδιο ανοιχτό μυαλό που είχαμε μέχρι τώρα.



Έχουμε την ευκαιρία να τελειώσουμε αυτό το καλοκαίρι με μια ιστορική επιτυχία. Σε αυτό το στάδιο, αξίζει απλώς να βγούμε στο γήπεδο για να το απολαύσουμε και να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Δεν τολμούσα καν να ονειρευτώ κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα ετών μου με την εθνική ομάδα.

Όταν τα παιδιά άρχισαν να μιλάνε για το μετάλλιο στην αρχή της προετοιμασίας, ήμουν από τους πιο επιφυλακτικούς, λέγοντας ας πάμε ένα παιχνίδι τη φορά. Ωστόσο, να που είμαστε εδώ και το μετάλλιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι εντελώς στα χέρια μας.



Η υποστήριξη των φιλάθλων μας ήταν πάντα ύψιστης σημασίας για μας και έτσι θα είναι και στον μικρό τελικό. Η εμψύχωση που έφερε ο έκτος παίκτης θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η επιπλέον ώθηση που μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να τελειώσουμε την πορεία μας με ένα μετάλλιο».

