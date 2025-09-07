Νκαμχόουα στο SDNA: «Μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες» - Το μήνυμά του στον Καστρίτη

Ο Ολίβιερ Νκαμχόουα μετά την ιστορική πρόκριση της Φινλανδίας μίλησε στο SDNA για τη νίκη και έστειλε το μήνυμά του στον Γιάννη Καστρίτη. Αποστολή στη Ρίγα.

Η Φινλανδία κατάφερε να πάρει μία ιστορική νίκη κόντρα στην Σερβία. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για τους «16» του Eurobasket και οι Φινλανδοί κατάφεραν με το τελικό 92-86 να πετάξουν έξω το νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Ο Ολίβιερ Νκαμχόουα ολοκλήρωσε τον αγώνα με 3 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 15:35 και μετά την τεράστια αυτή επιτυχία μίλησε στο SDNA. Τόνισε πως η Φινλανδία έμεινε πιστή στο πλάνο της και ξεκαθάρισε πως η ομάδα του μπορεί να κερδίσει τους πάντες όταν παίζει τόσο καλά.

Τέλος, έστειλε και το δικό του μήνυμα στον Γιάννη Καστρίτη, με τον οποίον θα συνεργαστεί στην Βαρέσε φέτος.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την πρόκριση κόντρα στην Σερβία: «Συγκεντρωθήκαμε στο πλάνο μας, στα μικρά πράγματα και καταλάβαμε με ποιον παίζαμε».

Για το αν πίστευε στη νίκη πριν το ματς: «Νιώθω πως μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες όσο παίζουμε το καλύτερό μας μπάσκετ».

Το μήνυμά του στον Γιάννη Καστρίτη: «Ελπίζω να τα πάτε καλά. Ξέρω ότι έχετε φιλικό παιχνίδι, ανυπομονώ να δω τα αποτελέσματα και ας έχουμε μία τρομερή σεζόν».

