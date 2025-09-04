Συλλυπητήρια από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για την απώλεια του Τζόρτζιο Αρμάνι (pics)

Τα συλλυπητήριά τους μετέφεραν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για την απώλεια του Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια.

Ο ιδιοκτήτης της Αρμάνι Μιλάνο απεβίωσε σήμερα, βυθίζοντας στο πένθος την Ιταλία, την ομάδα του και τον χώρο της μόδας, όπου έγινε διάσημος. Οι δύο ελληνικές ομάδες της Euroleague δεν τον ξέχασαν...

Το μήνυμα των «πρασίνων»:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την οδύνη της για την απώλεια του Giorgio Armani.

Ο Giorgio Armani δεν ήταν απλά ένας σπουδαίος επιχειρηματίας, αλλά κι ένας πρωτοπόρος στον χώρο του μπάσκετ με ανεκτίμητη προσφορά, τεράστιο όραμα και πραγματικό πάθος για το άθλημα. Σε όλο το διάστημα ενασχόλησης με τα κοινά της EA7 Emporio Armani Milan ξεχώρισε για τον αδαμάντινο χαρακτήρα, το ήθος, την ευγένεια και τη διορατικότητα που είχε σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό.

Το παγκόσμιο μπάσκετ πενθεί την απώλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου και πραγματικού ηγέτη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει...»

Το μήνυμα των «ερυθρολεύκων»:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους στην Αρμάνι Μιλάνο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».