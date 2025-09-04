Μιλουτίνοφ: «Καλύτερα η ήττα τώρα που πονάει λιγότερο, παρά μετά»

Ο Νίκολα Μιλουτόνοφ σε δηλώσεις του μίλησε για την ήττα από την Τουρκία και τα προβλήματα τραυματισμών που ταλανίζουν τη Σερβία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν σκεφτόμασταν σε ποιον θα πέσουμε στα προημιτελικά, έχουμε τα δικά μας προβλήματα μέσα στην ομάδα με τραυματισμούς. Σήμερα ο Τρίσταν και ο Αλέκσα. Παρ’ όλα αυτά, παλέψαμε, ήταν ένας καλός αγώνας. Παρά όλα αυτά τα προβλήματα, δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό, αλλά δεν ήταν αρκετό. Καλύτερα η ήττα τώρα που πονά λιγότερο, παρά στη συνέχεια.



Ελπίζουμε ότι με τον Αβράμοβιτς όλα θα πάνε καλά και ότι ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός. Ήθελε να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν του το επέτρεψαν. Διδάγματα; Θα δούμε, μόλις τελείωσε ο αγώνας. Θα έχουμε scouting, θα ξεκουραστούμε, ελπίζω ότι με τον Αλέκσα δεν είναι τίποτα σοβαρό. Είναι σημαντικός στη ροή της ομάδας, όπως και ο Τρίσταν. Απλώς να αναρρώσουν τώρα και να είμαστε έτοιμοι για τη συνέχεια».

