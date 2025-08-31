Το ιστορικό ρεκόρ του Γκάλη που... κυνηγάει ο Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πετύχει σε οκτώ συνεχόμενα ματς στο Eurobasket 25+ πόντους και... κυνηγάει το ρεκόρ του Νίκου Γκάλη.

Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει πολύ καλά στο Eurobasket 2025 καθώς έχει κάνει το 3/3. Σε αυτά τα παιχνίδια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πετύχει 31 πόντους κόντρα στην Ιταλία και 27 απέναντι στη Γεωργία (με την Κύπρο δεν αγωνίστηκε).

Έτσι, έχει πλέον οκτώ συνεχόμενα ματς στη διοργάνωση στα οποία έχει πετύχει 25+ πόντους.

Πρόκειται για το δεύτερο καλύτερο σερί στην ιστορία της διοργάνωσης, πίσω μόνο από αυτό του Νίκου Γκάλη με 19 αγώνες.

Αναλυτικά:

1) Νίκος Γκάλης - Ελλάδα - 19 ματς

2) Γιάννης Αντετοκούνμπο - Ελλάδα - 8 ματς

3) Ραντιβόι Κόρατς - Γιουγκοσλαβία - 7 ματς

4) Ντορόν Τζάμσι - Ισραήλ - 6 ματς

5) Ντάριους Ζέλιγκ - Πολωνία - 5 ματς

6) Σάσα Βεζένκοφ - Βουλγαρία - 5 ματς

7) Λάουρι Μαρκάνεν - Φινλανδία - 5 ματς

8) Αλεξέι Σβεντ - Ρωσία - 4 ματς

9) Ντράζεν Πέτροβιτς - Γιουγκοσλαβία - 4 ματς

10) Γιόργκεν Χάνσον - Σουηδία - 4 ματς

11) Πάου Γκασόλ - Ισπανία - 4 ματς

Αναλυτικά τα συνεχόμενα παιχνίδια του Γιάννη με 25+ πόντους:

31/8/2025 - Όμιλος - Κόντρα στην Γεωργία - 27 πόντοι

28/8/2025 - Όμιλος - Κόντρα στην Ιταλία - 31 πόντοι

13/9/2022 - Προημιτελικά - Κόντρα στην Γερμανία - 31 πόντοι

11/9/2022 - Φάση των «16» - Κόντρα στην Τσεχία - 27 πόντοι

8/9/2022 - Όμιλος - Κόντρα στην Εσθονία - 25 πόντοι

6/9/2022 - Όμιλος - Κόντρα στην Ουκρανία - 41 πόντοι

3/9/2022 - Όμιλος - Κόντρα στην Ιταλία - 25 πόντοι

2/9/2022 - Όμιλος - Κόντρα στην Κροατία - 27 πόντοι

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!