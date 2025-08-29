Ευχαρίστησε στα ελληνικά ο Πολονάρα τους «Πελαργούς» για τα πανό στήριξης (pic)

Οι Έλληνες οπαδοί στην Κύπρο έδωσαν κουράγιο στον Ακίλε Πολονάρα, για την περιπέτεια υγείας που περνάει, κι αυτός τους ευχαρίστησε.

Μια από τις ξεχωριστές στιγμές του χθεσινού αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία στην Κύπρο, ήταν τα πανό που ανέβασαν οι «Πελαργοί» για τον Πολονάρα, ο οποίος δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο.

«Forza Achille Polonara», έγραφε το πανό, ενώ φώναξαν ρυθμικά το όνομά του. Οι παίκτες της Ιταλίας κατευθύνθηκαν προς το πλευρό τους και τους χειροκρότησαν.

Ο Πολονάρα πόσταρε στα social media το πανό και έγραψε στα ελληνικά «σας ευχαριστώ».

