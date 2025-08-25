Τακιανός: «Είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι στην Εθνική, όλοι βοηθάνε με το πάθος τους»

Ο Φώτης Τακιανός «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio μίλησε για την Εθνική Ελλάδος, το ερχόμενο Eurobasket και την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την πορεία της Εθνικής Ελλάδος στο ερχόμενο Ευρωμπάσκετ: «Η Εθνική μας ομάδα μου άρεσε πάρα πολύ.Μου άρεσε ο τρόπος παιχνιδιού που προσπάθησε να επιβάλλει. Παίζει μοντέρνο μπάσκετ, σε επίπεδο ταχύτητας και απόφασης και το πώς μοιράζονται οι ρόλοι. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ρόλοι που δεν χωράνε αμφισβήτηση. Θα υπάρξει η ισορροπία που απαιτείται σε ένα τουρνουά για να πετύχει. Το ότι δεν είδαμε τον Γιάννη σε όλα τα φιλικά έδειξε πώς η χημεία των παικτών είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Έχουν καταλάβει πώς μπορούν να βοηθήσουν με το πάθος και την φιλοσοφία τους. Πιστεύω ότι έχουμε μεγάλη πιθανότητα για να πετύχουμε. Πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι γιατί είναι τουρνουά και οι αγώνες είναι πολλοί σε λίγες ημέρες. Είμαι αισιόδοξος στο τί θα εμφανίσουμε και στο τί θα κατακτήσουμε».

Για τα φιλικά προετοιμασίας της Ελλάδας: «Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ βασικό, μιλάμε για Εθνική ομάδα και ότι είναι αγώνες προετοιμασίας. Οι δύο διαδικασίες που προανέφερα απαιτούν διαφορετική διαχείριση και προετοιμασία. Όταν μιλάμε για Εθνικές, πρέπει να γίνουν πρώτα ομάδα γιατί προέρχονται από διαφορετικές νοοτροπίες και πρέπει να μπουν σε μία κοινή πορεία σε λίγες ημέρες. Είδαμε μία ομάδα που ψάχνει να βρει ρυθμούς και ρόλους. Στην προετοιμασία της Εθνικής δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, υπάρχει πίεση γενικότερη και για το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για το πώς θα εμφανιστούν μέσα από μία εβδομαδιαία προετοιμασία. Θα πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το σύνολο να εμφανίσει μια ομοιογένεια και να ανταπεξέλθει σε σχέση με τα αποτελέσματα. Η Εθνική παρουσίασε μεταπτώσεις αλλά το βασικό είναι η σταθερότητα στην διαδικασία των συνεχόμενων παιχνιδιών και πόσο θα φορμαριστεί ώστε να βρίσκονται σε καλή κατάσταση οι παίκτες».

Για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος στον όμιλο του Ευρωμπάσκετ: «Τα επίσημα παιχνίδια θα χρησιμεύσουν σαν παιχνίδια προσαρμογής ρυθμού ώστε η Εθνική να βρεθεί το αποκορύφωμα της και στο κατάλληλο φορμάρισμα της. Πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τους βασικούς παίκτες ώστε να φορμαριστούν αυτοί».

Για την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ: «Μπορούμε να τοποθετηθούμε πολύπλευρα πάνω σε αυτό. Μιλάμε για έναν παίκτη που η επιρροή του έχει υψηλά ποσοστά. Από όσα είδαμε, η Εθνική μας χτίζεται πάνω στον Γιάννη και στις πρωτοβουλίες του στην επίθεση. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το πώς μπορεί να επηρεάσει και αμυντικά ο τρόπος παιχνιδιού του. Τα σκήπτρα θα είναι στον Αντετοκούνμπο αλλά αξιόλογοι παίκτες με μεγάλες ικανότητες και υψηλού επιπέδου θα τον πλαισιώσουν. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για την επιτυχία της Εθνικής, θα πρέπει να αναφερθούμε στην συλλογική προσπάθεια επιτυχίας, φυσικά με κύριους άξονες συγκεκριμένους παίκτες όπως ο Γιάννης. Συγκεκριμένα, εφόσον και οι αντίπαλοι μας θα ξέρουν τον τρόπου παιχνιδιού του, θα προσαρμόσουν την άμυνα και θα κλείσουν τους χώρους του. Εκεί, για να συνδέσω τις δύο τοποθετήσεις μου, νομίζω ότι αυτή θα είναι γενικά η λειτουργία της ομάδας μας. Η απόφαση και η εκτέλεση με την μπάλα στα χέρια του Γιάννη τα περισσότερα λεπτά και το σε πόσο καλή ημέρα θα είναι οι υπόλοιποι παίκτες. Η βασική προϋπόθεση είναι να ανοίγουν οι χώροι για να επιτίθεται ο Αντετοκούνμπο έτσι όπως ξέρει. Όλη η ομάδα θα πρέπει να παίξει σε υψηλή ένταση, κυρίως στην επίθεση, αλλά η επιτυχία έρχεται από την αμυντική προσέγγιση. Η επίθεση στηρίζεται στην επίθεση και στο πόσο γρήγορα θα παίρνονται οι αποφάσεις».

Για τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωμπάσκετ στα φιλικά προετοιμασίας: «Θα ξεκινήσω από την εικόνα των καλών εθνικών ομάδων. Οι χώρες όπως η Σερβία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία δεν είναι άγνωστες ομάδες και πόσο μάλλον το αγωνιστικό στυλ τους. Δεν έχουμε δει κάτι καινούργιο και δύσκολα θα δούμε διαφοροποιήσεις, όσο υπάρχουν οι ίδιοι προπονητές. Στο επίπεδο των εθνικών ομάδων, τα φιλικά παιχνίδια είναι απλά φιλικά. Οι παίκτες προέρχονται από γεμάτες σεζόν και δύσκολες σε Ευρώπη και ΝΒΑ, υπάρχει διαδικασία κόπωσης και προστασίας των παικτών ώστε να είναι έτοιμοι στα επίσημα παιχνίδια. Όταν πρόκειται για τουρνουά, οι προπονητές κρύβουν πράγματα. Προτιμούν να βρουν ρυθμό και ομοιογένεια. Στοχεύουν στον μικρό χρόνο αντίδραση στην άμυνα. Συγκεκριμένες ομάδες παίζουν συγκεκριμένο στυλ όπως εμείς. Στα τουρνουά παίζει ρόλο πώς θα εμφανιστούν οι προσωπικότητες. Πολλά εξαρτώνται από τις αποφάσεις των παικτών που θα έχουν μεγάλο ρόλο. Η Σερβία έχει εξαιρετικούς παίκτες και από την πρώτη ημέρα έβγαλαν ομοιογένεια. Είναι η πιο πλήρης ομάδα που θα εμφανιστεί στο Ευρωμπάσκετ».

Για το επίπεδο μπάσκετ της Κύπρου : «Το βασικό είναι ότι είναι μεγάλη επιτυχία για ένα μικρό κράτος να πάρει όμιλο μίας μεγάλης διοργάνωσης. Είναι μεγάλη επιτυχία της κυπριακής Ομοσπονδίας σε συνεργασία με την ΕΟΚ.Είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει οδηγό και παράδειγμα. Το επίπεδο δεν είναι αρκετό ώστε να θεωρηθεί μία αρχή που θα φέρει την εξέλιξη στο επίπεδο μπάσκετ της Κύπρου. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω ως προπονητής που έζησε το μπάσκετ της Κύπρου. Υπολείπεται σε οργανωτικά θέματα και ανάπτυξη υποδομών και αναπτυξιακών κατηγοριών Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι φταίει σε ένα κράτος με μικρό πληθυσμό που δεν έχει μεγάλη δεξαμενή παικτών ώστε να δίνει παίκτες στις ομάδες. Οι Κύπριοι παίκτες είναι περιζήτητοι. Είναι ευνόητο ότι δεν μπορεί να εξελιχθεί ένα κράτος με αυτή την διαδικασία. Είναι κάποιο έρεισμα ότι θα διεξαχθεί όμιλος Ευρωμπάσκετ, αλλά πρέπει να μπουν μακροχρόνιες βάσεις με έμφαση στις μικρές ηλικίες».