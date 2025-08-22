Η απόλυτη ντροπή: Ήξεραν από χθες τις απουσίες Γιάννη, Σλούκα αλλά δεν τις ανακοίνωσαν από την ΕΟΚ για να κόψουν εισιτήρια!

Ούτε οικογένειες, ούτε μικρά παιδιά που ήθελαν να δουν από κοντά τα αστέρια της Εθνικής σεβάστηκαν στην ΕΟΚ που… ξέχασαν να ενημερώσουν τους Έλληνες φιλάθλους για τις απουσίες Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου που ήταν αποφασισμένες από χθες!

Περίπου 12.000 κόσμος μαζεύτηκαν στο ΟΑΚΑ για να δουν την Εθνική του Γιάννη και του Σλούκα, μόνο που οι δύο είχαν τεθεί εκτός ομάδας από χθες καθώς ήταν μια απόφαση που είχε ληφθεί κατόπιν συνεννόησης ανάμεσα σε προπονητή και παίκτες για λόγους «ασφάλειας» και ξεκούρασης.

Τελικά η ΕΟΚ προκειμένου προφανώς να προστατεύσει το ταμείο της, άφησε ανενημέρωτο το κοινό ώστε να πουληθούν τα εισιτήρια και οι Ελληνες έσπευσαν στο ΟΑΚΑ μαζικά για να ενημερωθούν τελικά μια ώρα πριν το τζάμπολ ότι οι τρεις κορυφαίοι παίκτες της Εθνικής ήταν απόντες. Χωρίς να υπάρχει κανένα απρόοπτο…