Άρης: Ο… άυπνος Τανούλης, το σκυλί του Μήτρου-Λονγκ και ο μαχητής Τζόουνς (vid)

Ο Άρης ξεκίνησε τη Δευτέρα (18/8) την προετοιμασία του και οι Μπράις Τζόουνς, Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, Γιώργος Τανούλης και Άλεξ Αντετοκούνμπο μοιράστηκαν τις πρώτες σκέψεις τους.

Λίγο μετά την πρώτη προπόνηση των «κιτρινόμαυρων» η κάμερα της ΚΑΕ εξέλαβε τις πρώτες εντυπώσεις των νέων παικτών της ομάδας.

Ο Μπράις Τζόουνς στάθηκε στο ομαδικό πνεύμα λέγοντας: «Ένιωσα αμέσως την ενέργεια του γηπέδου, είναι ένα ιστορικό μέρος και είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Νιώθω πως θα τα πάμε καλά εντός και εκτός παρκέ. Ανυπομονώ να πέσουμε στις μάχες όλοι μαζί».

Με τη σειρά του ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος έφερε και το σκυλί του μαζί, είπε: «Δείξαμε από την πρώτη μέρα ότι είμαστε όλοι μαζί και είμαστε εδώ για να κερδίζουμε. Γνωρίζω αρκετούς από τους συμπαίκτες μου και ανυπομονώ να δουλέψουμε. Έχω και το σκύλο μου μαζί, είναι δύο ετών και είναι η μικρή μου κόρη. Είναι ο κόσμος μου, με βοηθάει πνευματικά και πάει όπου πάω».

Ο Γιώργος Τανούλης σημείωσε την αγάπη του κόσμου και την ευθύνη που νιώθει ο ίδιος: «Είναι ένα πολύ οικείο μέρος εδώ για μένα. Δε θέλω να πω πολλά, ο κόσμος ξέρει. Είναι πολύ όμορφα, πρέπει να έχω να… κοιμηθώ δύο ημέρες. Ο κόουτς αν και νέος έχει κάνει πράγματα στην καριέρα του, είναι τρομερά ευδιάθετος και εύκολος να του μιλήσεις από την πρώτη μέρα. Έχει φιλοδοξίες και το περνάει με τον τρόπο που μιλάει και ταιριάζει με την ομάδα και το νέο ξεκίνημα που θέλουμε να κάνουμε. Εχω ευθύνη, όπως και όλοι. Πάντα την έψαχνα, όπως και την πίεση. Από την πρώτη μέρα στον Άρη, έχω εισπράξει πολλή αγάπη. Θέλω να την ανταποδώσω».

Δείτε το σχετικό βίντεο της ΚΑΕ Άρης: