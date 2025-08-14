Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους και ψάχνει ξανά πόιντ γκαρντ η ΑΕΚ

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις και δε θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΑΕΚ. O Λιθουανός θα περάσει από δεύτερο γύρο εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβέστατος χρόνος απουσίας του μήπως παραμείνει στην Ένωση με μειωμένο συμβόλαιο.

Η ΑΕΚ εδώ και μέρες είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του Λούκας Λεκαβίτσιους για τη θέση του πόιντ γκαρντ. Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει για ένα συμβόλαιο που θα προσέφερε περίπου 300.000 ευρώ στον Λιθουανό.

Ωστόσο, η μεταγραφή του 31χρονου δεν θα ολοκληρωθεί. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις και δε θα μπορέσει να ενισχύσει το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα.

Ωστόσο ο Λιθουανός άσος θα περάσει και δεύτερο γύρω εξετάσεων για να διαπιστωθεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του, μήπως παραμείνει στην Ένωση με μειωμένο συμβόλαιο και αποκτηθεί και άλλος ξένος στην θέση των γκαρντ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Λεκαβίτσιους αγωνίστηκε στην Ζαλγκίρις Κάουνας και είχε κατά μέσο όρο 2,1 πόντους, 0,3 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε 14 αγώνες στην Euroleague.