ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Λεκαβίτσιους, περνάει εξετάσεις και υπογράφει

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους επιστρέφει στο ελληνικό μπάσκετ για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο 31χρονος Λιθουανός έκλεισε, περνάει εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Ένωση.

Εδώ και μέρες η ΑΕΚ βρίσκεται στην αγορά για πλέι-μέικερ και έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Λούκας Λεκαβίτσιους. Η Ένωση ήταν σε διαπραγματεύσεις με τον γκαρντ και τελικά τα βρήκαν σε όλα. Έτσι, ο Λιθουανός θα επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Ένωσης, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να φτάνει περίπου τα 300.000 ευρώ.

Ο 31χρονος θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα και έπειτα θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα. Θυμίζουμε πως γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 14 ματς στην Euroleague με την Ζαλγκίρις Κάουνας και είχε κατά μέσο όρο 2,1 πόντους, 0,3 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ.