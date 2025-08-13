O Nαν απάντησε στην ανάρτηση της ΑΕΚ για την ανακοίνωση της μεταγραφής του Κρις Σίλβα (pic)

Ο Κέντρικ Ναν αντέδρασε με «φωτιές» στην ανάρτηση της ΑΕΚ για την ανακοίνωση της μεταγραφής του Κρις Σίλβα

Η ΑΕΚ προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση, με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτηση του Κρις Σίλβα, ενισχύοντας την ρακέτα της. Ο πρώην παίκτης των Χιτ, θα συναντήσει ένα παλιό γνώριμο στα ελληνικά παρκέ και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κέντρικ Ναν.

Οι δυο τους υπήρξαν συμπαίκτες στην ομάδα του Μαϊάμι από το 2019 έως το 2021, διατηρούν καλές σχέσεις και πλέον θα τεθούν αντιμέτωποι μέσα στην σεζόν.

Μάλιστα, ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού έσπευσε να σχολιάσει την ανάρτηση της ΑΕΚ για την ανακοίνωση της μεταγραφής του Κρις Σίλβα, χρησιμοποιώντας emoji φωτιάς.