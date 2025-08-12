Αζινσά: «Ο Βούκσεβιτς μπορεί να επηρεάσει με πολλούς τρόπους το παιχνίδι - Δύσκολο να κερδίσεις τη Σερβία»

Ο Αλέξις Αζινσά μίλησε για τον Τρίσταν Βούκσεβιτς και τη Σερβία ενόψει του Eurobasket.

Ο Αλέξις Αζινσά είναι βοηθός προπονητής στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και έδωσε το «παρών» στην Κύπρο ώστε να παρακολουθήσει από κοντά την προετοιμασία της εθνικής Σερβίας, και κυρίως τον Τρίσταν Βούκσεβιτς.

Ο 37χρονος μίλησε στο «Mozzart Sport» και αναφέρθηκε στον 22χρονο τονίζοντας πως έχει πολλούς τρόπους να επηρεάσει το παιχνίδι, ενώ υπογράμμισε πως είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει κάποιος την Σερβία.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Μιλήσαμε με τον Βούκσεβιτς, τον συμβούλευσα να το ευχαριστηθεί. Το να παίζεις για την εθνική ομάδα είναι πάντα ξεχωριστό. Πάντα μου άρεσε να παίζω στην Γαλλία, οπότε πρέπει να το ευχαριστηθεί και να κάνει ό,τι μπορεί για να είναι επιτυχημένος.

Κάποιες φορές δε θα σκοράρει, αλλά θα επηρεάσει το ματς με τα ριμπάουντ, τα μπλοκ, με την άμυνα. Έχει επιρροή στο παιχνίδι με πολλούς τρόπους. Επιθετικά και αμυντικά είναι τρομερός. Είναι ωραίο να τον βλέπω να ευχαριστιέται να παίζει για τη Σερβία. Τον είδα στο τελευταίο ματς, έπαιξε έξι λεπτά. Ήλπιζα να έπαιζε περισσότερο, αλλά είναι απόφαση του προπονητή. Όσο έπαιξε, έπαιξε καλά.

Θα είναι δύσκολο να κερδίσεις την Σερβία. Υπάρχει η Γαλλία, η Γερμανία, η οποία είναι καλή ομάδα. Αυτό το Eurobasket θα είναι πολύ καλό. Οι Γαλλία δεν έχει σημαντικούς παίκτες λόγω τραυματισμών, αλλά πιστεύω μπορώ να πιστέψει με τη Σερβία.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Κυριαρχεί στο ΝΒΑ, κυριαρχεί στην εθνική με triple-double. Είναι δύσκολο να τον κερδίσεις.

Είμαι ικανοποιημένος με την εξέλιξη του Βούκσεβιτς. Είναι ακόμα νωρίς, αλλά ελπίζουμε να τον δούμε περισσότερο του χρόνου. Είναι καλός μέχρι τώρα, είναι έξυπνος. Είναι ωραίο να βλέπεις νεαρούς παίκτες να παίζουν και να δουλεύουν σκληρά. Έχει υψηλό ταβάνι, πρέπει απλά να εξελιχθεί».