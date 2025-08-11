Συμφώνησε με την ΑΕΚ ο Χαραλαμπόπουλος

Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και ο Έλληνας φόργουορντ θα γίνει κάτοικος Άνω Λιοσίων για τα επόμενα δυο χρόνια.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποτελούσε διακαή πόθο της ΑΕΚ και όπως όλα δείχνουν ο Έλληνας φόργουορντ την επόμενη διετία θα αγωνίζεται με τα «κιτρινόμαυρα».

Ο 28χρονος άσος την περασμένη χρονιά στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, καθώς στην αναμέτρηση της Τουρκ Τέλεκομ με τον Άρη υπέστη ρήξη χιαστού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν με την τουρκική ομάδα.

Η Ένωση με την μεταγραφή του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου θα ενισχύσει σημαντικά τον ελληνικό της κορμό, καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει ήδη στο ρόστερ του, τους Φλιώνη, Κατσίβελη, Αρσενόπουλο, Σκορδίλη και Πετσάρσκι.