Μπακς: Σκέφτηκαν να παραχωρήσουν τον Λίλαρντ για αστέρα πριν τον αποδεσμεύσουν

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο τον Ντάμιαν Λίλαρντ, όμως νωρίτερα είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσουν μέσω trade.

Η θητεία του Ντάμιαν Λίλαρντ τελείωσε άδοξα. Ο Αμερικανός αστέρας τραυματίστηκε και τελικά τα «Ελάφια» αποφάσισαν να του λύσουν το συμβόλαιο. Έτσι, ο 35χρονος τα βρήκε σε όλα με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και επέστρεψε στο «σπίτι» του.

Όπως ανέφερε ο Τζαμάλ Κολίερ στο «ESPN» οι Μπακς εξέτασαν το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον Λίλαρντ σε ανταλλαγή ώστε να αποκτήσουν κάποιον αστέρα για να τον ταιριάξουν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τελικά, αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο και έκαναν δικό τους έτσι τον Μάιλς Τέρνερ.