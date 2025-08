Οι Σπερς έδεσαν τον ΝτεΆρον Φοξ με νέο τετραετές συμβόλαιο!

Ο 27χρονος γκαρντ μετακινήθηκε στους Τεξανούς την σεζόν που ολοκληρώθηκε με trade από τους Σακραμέντο Κινγκς και το συμβόλαιό του ολοκληρώνονταν σε έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Φοξ ήρθε σε συμφωνία με τους Σπερς για τετραετή επέκταση στο συμβόλαιό του, που θα του αποφέρει συνολικά 229 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Φοξ την περασμένη σεζόν είχε 23.5 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ ανά αγώνα σε 62 εμφανίσεις, με τον 27χρονο να δεσμεύει το μέλλον του με τους Σπερς, φτιάχνοντας ένα σούπερ δίδυμο με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

BREAKING: San Antonio Spurs star De'Aaron Fox has agreed to a four-year, $229 million maximum contract extension with the franchise, Klutch Sports CEO Rich Paul told ESPN. The max deal secures Fox's future in San Antonio through the 2029-30 season. pic.twitter.com/vvCdMExAbt