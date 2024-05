ΝτεΡόζαν για Λέικερς: «Ποτέ μη λες ποτέ στο σπίτι σου» (vid)

Ο Ντεμάρ ΝτεΡόζαν σε δηλώσεις του δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παίξει στους Λέικερς τη νέα σεζόν. Πριν λίγες μέρες, το Hoops Hype ανέφερε πως οι Μπουλς θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί και την επόμενη χρονιά και σκοπεύουν να ανανεώσουν το 34χρονο παίκτη.

Ο ΝτεΡόζαν μίλησε στο Run it back και στάθηκε στο ενδεχόμενο να βρεθεί στους Λέικερς στο μέλλον. «Ποτέ μη λες ποτέ στο να παίξεις στο... σπίτι σου. Ο χρόνος θα δείξει, θα δούμε όταν εμφανιστούν όλα τα χαρτιά», ανέφερε.

Την φετινή σεζόν ο ΝτεΡόζαν μέτρησε 24 πόντους, 5.3 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς.

