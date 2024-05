Αταμάν και τρεις… σωματοφύλακες πρέπει να σαρώσουν τα βραβεία

Προπονητής της χρονιάς και MVP στην Euroleague, θα είναι περίεργο να μην είναι από τον Παναθηναϊκό έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Γράφει ο Γιάννης Κουβόπουλος.

Μετράμε αντίστροφα για το Final Four. Είναι η περίοδος που οι συζητήσεις συνήθως αφορούν τα βραβεία της Euroleague, τα οποία και καθορίζονται απ’ την regular season και τα πλέι οφ. Θα δοθούν πολλά, όμως κακά τα ψέματα τα σημαντικότερα είναι δύο: Ο MVP και ο προπονητής της χρονιάς.



Αμφότερες οι κατηγορίες έχουν φαβορί, αουτσάιντερ, άλλες φορές είναι ξεκάθαρα. Φέτος αυτό-θα έπρεπε να-ισχύει μόνο για τον προπονητή. Πολλές απόψεις έχουν ακουστεί κυρίως όμως ορμώμενες από συμπάθειες ή αντιπάθειες προς ομάδα, ή συμπαίκτες και αντιπάθειες για πρόσωπα.



Σε μια διοργάνωση με την ιστορία της Euroleague, θα είναι το λιγότερο αστείο να μην δοθεί το βραβείο του προπονητή της σεζόν στον Εργκίν Αταμάν. Αυτόν δηλαδή που μέσα σε μια σεζόν οδήγησε μία απ’ τις πιο «βαριές» φανέλες της διοργάνωσης, μία ομάδα με πίεση που κάποιοι δεν μπορούν να την αντιληφθούν καν, από την 17η θέση και την ανυποληψία στην 2η της regular season και τελικά στο Final Four μετά από 12 χρόνια.



Παραλαμβάνοντας ένα σύνολο εντελώς νέο και αντιμετωπίζοντας ίσως την δυσκολότερη Euroleague (σε επίπεδο regular season) όλων των εποχών. Το συγκεκριμένο επίτευγμα, είτε σε κάποιον αρέσει ο Αταμάν σαν προπονητής ή σαν χαρακτήρας, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση της Euroleague θα είναι απλά κωμική.



Αναφορικά με τον MVP τώρα, ο Μάικ Τζέιμς ήταν το ξεκάθαρο φαβορί, σχεδόν το είχε στην τσέπη, αν η Μονακό περνούσε στο Final Four. Όμως και οι Γάλλοι αποκλείστηκαν και ο ίδιος δεν έκανε καλή σειρά στα πλέι οφ. Κατά συνέπεια δε θα είναι υπερβολικό αν χαρακτηρίσει κανείς άδικο το να λάβει αυτό το βραβείο ο Αμερικανός, όσο παικταράς κι αν είναι. Το επίτευγμά του να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, δεν είναι αιτία για να πάρει το συγκεκριμένο βραβείο προφανώς. Η ομάδα του, αυτής της οποίας ηγείται, έκανε χειρότερη σεζόν απ’ την περασμένη. Άρα πώς μπορεί να βραβευτεί γι’ αυτό;



Ψυχρά και ξερά οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια. Απλά βγάζουν απ’ τη δύσκολη θέση πολλές φορές. Και στο βραβείο του MVP οι βασικές υποψηφιότητες πρέπει να είναι παίκτες του Παναθηναϊκού. Γιατί ισχύουν γενικά όσα αναφέραμε και στην περίπτωση του Εργκίν Αταμάν. Ας δούμε όμως και ξεχωριστά τους τρεις… σωματοφύλακες της σεζόν για το «τριφύλλι».



Κώστας Σλούκας. Ο άνθρωπος που πήγε στον Παναθηναϊκό για να γυρίσει τον διακόπτη και το έκανε. Ως ηγέτης, αρχηγός και στην κρισιμότερη καμπή της σεζόν απλά ασταμάτητος. Μετά τη διακοπή για τα κύπελλα, αυτά που έχει κάνει είναι απλά… μαγικά. Ατομικά ρεκόρ, νίκες ομαδικές και τελικά 11ο Final Four για έναν παίκτη σύμβολο της διοργάνωσης. Μέχρι και στο Game 5 με τη Μακάμπι που έπαιξε με θλάση όσο αγωνίστηκε, ήταν απλά εξαιρετικός.



Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός είχε το μειονέκτημα πως ήρθε τέλη Οκτώβρη. Δεν χρειάζεται ανάλυση, το είπε ο ίδιος ο Σλούκας, ο τύπος είναι ο καλύτερος επιθετικά παίκτης της Euroleague και αυτός που άλλαξε την ροή των πραγμάτων στον Παναθηναϊκό μέχρι το πλεονέκτημα και το Final Four. Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος παίκτης συνολικά στα πλέι οφ, MVP Απριλίου-Μαϊου όταν και κρίθηκαν όλα. Τί άλλο να κάνει; Σπαθιά να καταπιεί;



Ματίας Λεσόρ. Σε μια λίγκα με ψηλούς όπως ο Ταβάρες, ο Πουαριέ, ο Μιλουτίνοφ, ο Φαλ, ο Γάλλος ήταν απλά συγκλονιστικός. Ειδικά αν σκεφτούμε το βάρος που σήκωσε παίζοντας σχεδόν μόνος του σε αντίθεση με τα ονόματα που αναφέραμε οι οποίοι είναι δίδυμα στις ομάδες τους (όπως κι ο Βέσελι με τον Ερνανγκόμεθ στην Μπαρτσελόνα). Έπαιξε όλη τη σεζόν χωρίς να «λυγίσει» από κούραση και τραυματισμούς. Σταθερός χωρίς μεταπτώσεις στην παρουσία του, εξαιρετικές εμφανίσεις όπως μαρτυρούν και τα νούμερά του. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως σχεδόν όλοι οι άσοι της Euroleague που έχουν ερωτηθεί, τον βάζουν ως κορυφαίο ψηλό της σεζόν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Κι όλα αυτά αλλάζοντας περιβάλλον, φεύγοντας απ’ την… ασφάλεια του Ομπράντοβιτς και της Παρτιζάν όπου αποθεωνόταν ανεξάρτητα απ’ τα αποτελέσματα.



Θα είναι άδικο αν τα δύο σημαντικά βραβεία δεν καταλήξουν σε Αταμάν κι έναν εκ των τριών παικτών. Περισσότερο θα μοιάζει με απόφαση «πολιτικής» και όχι με αξιοκρατικά κριτήρια.

