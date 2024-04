Ο Κωνσταντίνος Νέτσης νέος Αγωνιστικός Διευθυντής του ΕΣΑΚΕ

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κωνσταντίνου Νέτση στη θέση του Αγωνιστικού Διευθυντή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΕΣΑΚΕ στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς εξέλιξης του ως διοργανώτριας αρχής της Stoiximan Basket League και της οργανωτικής αναβάθμισης του ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Κωνσταντίνου Νέτση στην θέση του Αγωνιστικού Διευθυντή μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Ο Κωνσταντίνος Νέτσης σπούδασε Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στο χώρο του αθλητισμού το 2009 με την οργάνωση ακαδημιών μπάσκετ, συμμετέχοντας σε σημαντικά project, όπως η ίδρυση της Triple Crown Basketball Academy και η ίδρυση των ακαδημιών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του Επιχειρησιακού Διευθυντή (Chief Business Officer) της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, έχοντας την ευθύνη της οργάνωσης και της λειτουργίας των τμημάτων Εμπορικού, Μάρκετινγκ και Εισιτηρίων, καθώς και άλλων λειτουργικών πτυχών του οργανισμού.

Τον Ιούνιο του 2022 ανέλαβε τη θέση του Υπεύθυνου Προγραμμάτων και Εγκαταστάσεων (Programs and Facilities Manager) στο Deree – The American College of Greece.

Παράλληλα, από το 2015 μέχρι σήμερα, είναι άμεσος συνεργάτης του NBA, υπεύθυνος για την υλοποίηση όλων των youth project του NBA στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα του Jr. NBA Greece Basketball League που διοργανώνεται στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη, αλλά και του NBA Basketball School που πραγματοποιείται στο Costa Navarino».